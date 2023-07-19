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開會恰眼瞓

副刊版 2023/07/19

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上周有張開會恰眼瞓的相被瘋傳熱議，其實開會恰眼瞓好多人都試過，靜靜閉目養神的話，大家都明。但若當眾瞓到被人叫幾次都唔醒，確實尷尬。當然，當事人醒來可以抱着「只要我唔尷尬，尷尬就是別人」的態度，甚至大大聲講：「我瞓覺無阻到你哋開會吖！」那就由得他們好了。但正常人在開會期間，眾目睽睽下被人看到瞓到入定咁款，始終會覺得不太好吧！關於如何避免在開會時恰眼瞓，很多職場人都各有方法，綜合心得，概括如下：

一、開會要帶提神飲品，咖啡、可樂、Red Bull……即使無也要帶杯水，因為除了真正要靠它提神外，飲得多，自然就順理成章去得多。藉此行個round、去個洗手間，兜個轉通常可捱多一排。在洗手間用凍水洗個臉，更有效的方法是在洗手盆內向臉部潑凍水，因為潑凍水會令臉上皮膚感覺衝擊，令身體馬上有alert（警覺／警醒）的反應。二、把室溫調低，因房間太熱／太焗會令人恰眼瞓。三、開會前少吃澱粉或糖份高的食物，它們會令血糖急升，但急升後的回落會令人更睏更攰，故開會前，宜選擇蛋白質豐富而輕量的膳食，那會幫助提升專注力。四、眼瞓時可搓耳珠打圈、上下按壓耳背凸起的乳突骨或按壓人中。五、開會前二十分鐘，服用50mg Zinc和維他命B雜（兩項皆要飽肚服），會很有效地提升能量和精神。

有研究發現，一般人開會時的專注力極其量是五十五分鐘（有些更是三十分鐘），所以最好是：一、每五十五分鐘小休；二、開會前主持人先定好時間上限，如「希望兩小時內完成會議／把某問題解決；三、廢話少講（例如不在會議議程的、講個人感受的、發牢騷的、重複的）。又，開會理應不是做show，應是解決問題的時間，但有些人誤會了在會上發言時間愈長，就愈顯得自己有做嘢，於是每次開會都滔滔不絕。然而，在一個很多人爭住做show的會議上，又確實好易令人瞓到入晒定。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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