國安法通緝令有其必要性

警務處國家安全處在《香港國安法》實施3周年的時候,在7月3日公布已獲法庭批准發出拘捕令,各懸紅100萬元,通緝羅冠聰、郭榮鏗和許智峯等8名潛逃海外的反中亂港分子,並列明他們涉嫌干犯一系列《香港國安法》罪行。

懸紅令引起西方國家及傳媒關注,令近期「沉寂一時」的香港又再火紅一把,登上頭條。西方列國反應巨大,特別是英、美、加、澳這些有份窩藏上述通緝犯的國家,反應尤其激烈。英國安全事務大臣指香港干預英國內部事務,直指羅冠聰等人受到英國政府庇護;美國國務院更指香港懸紅令是開創危險先例,威脅世界各地人士的人權自由云云。

為甚麼西方國家反應那麼大?這次懸紅令還帶出甚麼重要意義?本文探討一二。

西方媒體渲染 抹黑依法行動

首先值得留意的是西方傳媒的報道角度和選用字眼,特區政府的相關新聞公告以及聲明,均是採用十分技術性的法律字眼,例如中文版是《通緝涉嫌違反《香港國安法》人士》,英文版是《Persons wanted for alleged contravention of Hong Kong National Security Law》,提到懸紅的部分,中文版是「現就每名被通緝人士懸紅100萬元賞格」,英文版是「a reward of $1 million dollars in respect of each wanted person……」,是技術性的、沒有感情的。

經西方傳媒報道出來的效果便不同了,他們傾向選用具渲染性、煽情及具價值判斷的字眼和標題。例如《Four arrested in Hong Kong after bounty set up for activists abroad》(BBC)、《Hong Kong police condemned for issuing cash bounty for exiled democracy activists》(CNN)、《Hong Kong's Million-Dollar Bounties Are About More Than Arresting 8 Activists》(TIME)、《What's it like to have a bounty on your head for supporting democracy?》(NBC)。

重點字是「Bounty」,意思是「賞金」,讓人想起荷李活西部牛仔電影,例如奇連依士活主演的那些,賞金獵人不談道德不問法律,純粹為了「賞金」而追捕甚至追殺別人。西方傳媒選用「Bounty」這字眼,畫面感強,渲染追殺,抹黑特區政府的依法行動。

早前在立法會的外國領事酒會上,有領事向我表示,對於採用「Bounty」這字眼很反感。但這並非我們官方採用的字眼,是西方傳媒渲染的。

港法例域外管轄權 早有先例

另外還有「Democracy Activists」和「Exiled」等字詞,把觸犯了《香港國安法》的通緝犯形容為遭流放的、追求民主的活躍分子。西方傳媒擅於用這些煽情字眼,誤導讀者覺得通緝犯是受迫害的,從而同情他們。

第二,我們必須明確理解是次通緝行動的本質及必要性,就是有反中亂港分子干犯了《香港國安法》的嚴重罪行並且潛逃在外,特區政府必須嚴正執法,把通緝犯繩之以法,以維護國家安全;而要達致這目標,相關法例具備域外管轄權是必須的。

《香港國安法》第6節是「效力範圍」,第37條列明「香港特別行政區永久性居民或者在香港特別行政區成立的公司、團體等法人或者非法人組織在香港特別行政區以外實施本法規定的犯罪的,適用本法」,第38條列明「不具有香港特別行政區永久性居民身份的人在香港特別行政區以外針對香港特別行政區實施本法規定的犯罪的,適用本法」,說的就是域外管轄權。

其實道理很簡單,現代社會科技發達,網絡使用普遍,出入境方便,如果《香港國安法》這樣重要的法例不具域外管轄權,反中亂港分子只要在境外從事危害國安的活動便不算犯法的話,那是不能接受的。那些人潛逃海外,本來就是為了逃避法律制裁,自然不能讓他們得逞。

第三,域外管轄權不是《香港國安法》或香港獨有,不是甚麼新鮮事,香港法例早已有之。

早於50年前、在1971年通過的《防止賄賂條例》(《香港法例》第201章),已具備域外管轄權。《防止賄賂條例》第4條(1)便清楚列明,「任何人(不論在香港或其他地方)無合法權限或合理辯解,向任何公職人員提供任何利益……即屬犯罪」,第4條(2)則是「任何公職人員(不論在香港或其他地方)無合法權限或合理辯解,索取或接受任何利益……即屬犯罪」。

條文清楚易明,就是有人「不論在香港或其他地方」行賄或受賄,一律犯法。道理也是很簡單,若沒有域外管轄權,那麼只要離開香港在其他地方交收賄款便不算犯法,是說不過去的。

另一條有域外管轄權的香港法例也在20年前、即2003年已生效,就是《防止兒童色情物品條例》(《香港法例》第579章),以及修訂了《刑事罪行條例》(《香港法例》第200章),「擴大該條例某些性罪行條文的適用範圍,使其擴及在香港以外地方對兒童作出的作為」。

我記得當時是香港警方要求該法例要有域外管轄權的,因為警方已知悉有一批在港外籍人士經常前往泰國、柬埔寨等地方參與兒童色情、嫖童妓等活動,因此我們修訂了《刑事罪行條例》共24項涉及16歲以下兒童的性罪行,並且界定了何謂「與香港有聯繫的人」,讓我們可緝拿及控告在港或在境外干犯兒童性罪行的人。

上述兩條法例反映香港在50年前已有域外管轄權的法例,而後來因為社會環境愈來愈複雜、科技發展愈來愈先進,跨境罪行愈來愈普遍,便愈來愈多法例有域外管轄權,特別是涉及洗黑錢、恐怖活動資金往來、陰謀破壞(Sabotage)和間諜活動等等罪行。

西方國家懷長臂 持雙重標準

第四,美國等西方國家大多懷着傲慢自大的雙重標準,他們可以肆意伸展長臂,在別國又拉又鎖;反過來便絕對不行。例如上文提及的領事,他說特區政府不能通緝身在他們國家的人,因為那些人在當地享有言論自由云云,可是領事漠視了那些人是干犯了香港法律的事實。

大家應有印象,香港著名眼科醫生、前民政事務局局長何志平,他沒有觸犯香港的法律,但在2017年被美國拘捕,指他代表中方向非洲國家政府高官行賄,控告他違反美國《海外反腐敗法》(Foreign Corrupt Practices Act)和洗黑錢罪,及後判囚3年。

另一例子,美國以1917年通過的《間諜法》(Espionage Act 1917),控告澳洲籍的「維基解密」始創人亞桑奇(Julian Assange)。在這之前,亞桑奇獲厄瓜多爾政府政治庇護,在厄瓜多爾大使館匿藏近7年,及後是在2019年,厄瓜多爾政府邀請倫敦警察廳根據美國引渡令,進入大使館將之拘捕。

港向全世界展示 維護國安決心

有意見認為這次特區政府雖然發出了通緝令,但因為該批人士已身在海外,《香港國安法》的域外管轄權只是空談,而且那些國家和香港已停止或沒有移交逃犯安排,因此並不能把通緝犯捉拿歸案,最終也是徒勞;我並不認同上述觀點,因為特區政府能藉着通緝令達致以下目的:

一、截斷通緝犯的資金流動,並且繼續追查共謀者及支援人士有沒有持續從事其他危害國家安全的活動;

二、警示通緝犯的親友及其他港人,該批人士干犯了《香港國安法》一系列嚴重罪行,不論身在香港或海外的人均不要向他們提供支援,否則同樣會墮法網;

三、最重要的是,特區政府向全世界展示維護國家安全的決心、毅力和執行力,不會讓圖謀分裂國家的人得逞。

▲ 警務處國家安全處在7月3日公布各懸紅100萬元,通緝8名潛逃海外的反中亂港分子。圖為當日警務處國家安全處總警司李桂華出席記者會。(路透社資料圖片)