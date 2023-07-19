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海南風起雲湧 港宜把握商機

評論 2023/07/19

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上個星期，我和100位青年到海南考察，這次機會非常難得，皆因今年非常榮幸，擔任了香港創業青年內地行（MEET）2023的榮譽團長，才可以與多位青年到全國最大的自由貿易港考察。這次行程讓我們重新認識位處國境之南的海南。

4大主導產業 善用資源谷經濟

海南過去以旅遊業為主，但現時支撑海南經濟的除了旅遊業，還有現代服務業、高新技術產業和熱帶特色高效農業，共4大主導產業。我們行程第一站，就到了有「南繁矽谷」之稱的三亞崖州灣科技城。我們在科技城了解南繁種業、深海前沿科技兩大主導產業，以及生命科學、數字經濟的發展。在深海研方面，他們介紹國家深海探險工程，最為觸目的必然是「奮鬥者」號潛水艇，它於2020年11月曾破世界紀錄，潛下水底10,906米。

接着，我們到訪了南山港科考碼頭，這是我國首座「公共科考碼頭」（公考碼頭）。公考碼頭可滿足三亞崖州灣科技城各科研機構科考實驗的需求，除了便利深海科研試驗，也將更好地服務於臨港產業發展。海南海洋資源豐碩，因此科研項目不少涵蓋如何善用海洋資源，創造經濟效益的項目。正所謂靠山吃山、靠水吃水，海南的科研方向，着重確保和增加人民的生計，與本港海洋研究項目側重於環保的取向不大相同，但非常值得香港參考。

至於南繁種業，同樣以紮實的科研打造發展基礎。南繁有「中國種子」搖籃的稱號，袁隆平雜交水稻的成功，就歸功於一株來自三亞的野生稻雄性不育株。現時全國70%以上的新品種在這裏孕育，海南政府重點支持南繁科研育種基地，開展種源關鍵核心技術。同時，又打造了南繁種業科技創新平台，並引入近千家涉農企業。此外，為促進熱帶特色高效農業高質量發展，亦對表現出色的農禽項目發放大額獎補。

提到海南，不能不提的當然是自貿港的表現。2018年國家主席習近平宣布，黨中央決定支持海南全島建設自由貿易試驗區。到2020年，國務院推出了《海南自由貿易港建設總體方案》，支持在海南建設自由貿易港，推進高水平開放。

自方案公布至今年5月，海南貨物貿易進出口總值較對上3年增長101.4%，表現甚為出色。

與瓊合作 專業服務市場廣闊

香港不應擔心海南自貿港的競爭性，反而要把握機遇。今年2月，行政長官李家超接待海南省委書記沈曉明時，曾表示香港在會計、金融、法律、創科等專業服務範疇有大量優秀人才，可以為海南自由貿易港的發展作出貢獻，使瓊港互惠互利、合作共贏。而海南政府的《海南自由貿易港向香港開放專業服務市場十條措施》，相信將為香港專業服務業人才提供更廣闊的發展空間。

訪瓊的百名青年團友中，不少已在科學園和數碼港設立公司，領域多元化，有人工智能、醫療科技、文創、金融等，對於有志到內地發展的本港青年來說，今次內地行程既可大開眼界，也可以增強他們到內地創業的信心。另外，如深海、農業等領域，也可以為香港科學家提供豐富的應用場境。

海南近年急速發展，受惠於國家長臂政策，大量高等院校、研究機構、龍頭企業相繼進駐，帶來飛躍的進展。香港一國兩制之下，難受惠於長臂政策，但香港本身優勢優越，在社會各界同心脅力下，我們同樣可以交出亮麗的成績。

行政長官李家超（右）2月接待海南省委書記沈曉明（左）時，曾表示香港在各專業服務範疇有大量優秀人才，可為海南自貿港的發展作出貢獻，使瓊港互惠互利、合作共贏。（資料圖片）

撰文 : 黃錦輝 立法會議員、香港中文大學工程學院副院長（外務）、香港專業及資深行政人員協會副會長

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