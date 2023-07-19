Windows 11 23H2版 將引入Copilot AI助手 行政人員版 2023/07/19 分享： 分享： 微軟（Microsoft）Edge瀏覽器早前釋出的全新版本，將Bing AI工具「Copilot」加入側邊欄，整合熱門聊天機械人ChatGPT功能，供用戶直接使用。Microsoft日前證實，今年秋季 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 2023/07/18 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 三星擬引ChatGPT 加入自家瀏覽器 2023/07/18 三星擬引ChatGPT 加入自家瀏覽器 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 2023/07/17 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 OpenAI夥美聯社 用新聞報道訓練AI 2023/07/17 OpenAI夥美聯社 用新聞報道訓練AI Google Bard AI支援繁體中文 增語音回覆識別圖像等 2023/07/14 Google Bard AI支援繁體中文 增語音回覆識別圖像等 機械人 Microsoft 人工智能