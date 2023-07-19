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DSE狀元僅4人減逾半 或歷屆最少

1.34人爭1學位 5科20分有望入八大

港聞版 2023/07/19

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中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，考試及評核局公布今年誕下4名「DSE狀元」，較去年大減一半，或成歷屆文憑試最少，當中3人同時膺16星「超級狀元」。考評局形容考生「爭啲啲運氣」，無正面回應人數大

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