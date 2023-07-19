DSE狀元僅4人減逾半 或歷屆最少 1.34人爭1學位 5科20分有望入八大 港聞版 2023/07/19 分享： 分享： 中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，考試及評核局公布今年誕下4名「DSE狀元」，較去年大減一半，或成歷屆文憑試最少，當中3人同時膺16星「超級狀元」。考評局形容考生「爭啲啲運氣」，無正面回應人數大 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 「閱卷員」小紅書洩密 考評局已報警 今日 「閱卷員」小紅書洩密 考評局已報警 501確診考生應試 1人4科全奪星 今日 501確診考生應試 1人4科全奪星 末屆通識近4%考生摘星 高分率最低 今日 末屆通識近4%考生摘星 高分率最低 你可能感興趣 「閱卷員」小紅書洩密 考評局已報警 今日 01:00 「閱卷員」小紅書洩密 考評局已報警 501確診考生應試 1人4科全奪星 今日 01:00 501確診考生應試 1人4科全奪星 末屆通識近4%考生摘星 高分率最低 今日 01:00 末屆通識近4%考生摘星 高分率最低 DSE 學士 SEN 特殊教育 移民