中學文憑試（DSE）今日（19日）放榜，考試及評核局公布今年誕下4名「DSE狀元」，較去年大減一半，或成歷屆文憑試最少，當中3人同時膺16星「超級狀元」。考評局形容考生「爭啲啲運氣」，無正面回應人數大

...