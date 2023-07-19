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$26起歎McCafé全新套餐 3款全新熱香餅/3款全新意式飽/2款鬆餅

行政人員版 04:00 2023/07/19

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每日都有飲杯咖啡習慣嘅黛安，如果加埋美食相伴當然最好啦，McCafé即日起就有多款套餐全新登場，包括全新嘅熱香餅系列及強勢回歸嘅鬆餅系列，而意式飽系列亦有新成員加入，黛安都想去試下！

公關姊妹話，今次全新熱香餅系列嘅口味，包括阿華田脆脆熱香餅及OREO脆脆熱香餅；更有清新之選嘅士多啤梨醬熱香餅㖭。另外，仲有3款全新McCafé意式飽，包括奶醬意式飽、菠蘿雞肉意式飽及火腿蛋沙律意式飽同日登場。奶醬意式飽將經典港式多士風味帶入McCafé，喺意式飽塗上甜奶及Skippy花生醬，每一啖都係滿滿嘅甜蜜滋味；至於菠蘿雞肉意式飽則以酸甜菠蘿配上雞肉，獨特風味令人胃口大開︰而火腿蛋沙律意式飽就係輕盈之選，迎合唔同顧客嘅口味。

此外，朱古力鬆餅及藍莓鬆餅亦會同步回歸McCafé，絕對係歎咖啡嘅最佳拍檔。以上多款美食均可搭配大杯裝熱美式咖啡或意式鮮奶咖啡，組成全新美食組合，套餐價由$26起至$39起，並可加錢轉配其他飲品，例如加$3可升級至凍意式鮮奶咖啡或美式咖啡等。

本文轉載自《晴報

士多啤梨醬熱香餅

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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