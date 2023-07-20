推動港資投行更上一層樓　華富建業金融化危為機　邁向全新里程

華富建業金融聯席主席暨行政總裁林建興先生為本港初代投資銀行家，於八十年代開始投入新興的商人銀行業務，其後逐步涉足資本市場，更把當年的嘉洛證券自單一券商業務，擴展至提供全牌照服務的金融服務機構。自植根香港至連繫國內，多年來一直在挑戰與機遇並存的困局中成長。市場跌宕起伏，林先生旗下的集團亦經歷數次轉型和擴張，如今宣布更名為華富建業國際金融集團，迎來嶄新里程碑。

九十年代初，林建興先生離開了服務十二年的商人銀行，為新興市場公司提供資本市場金融方案，曾加入印尼大馬集團，為其在本港集資上市及進行多次併購活動，1997年亞洲金融風暴席捲東南亞，多間本港企業備受牽連，大馬集團亦無法獨善其身。1998年面對資金缺口，受聘於大馬集團（其時股份代號為0385）的林先生先成功爭取白武士支持，隨後把握機會進行管理層收購（MBO），最後成功收購大馬集團的金融業務並創立APC金融集團，兼併嘉洛證券，為日後券商業務奠定堅實的發展基礎。

▲ 華富國際控股2007年及2008年年報

踏入千禧年，金融危機告一段落，林建興先生看準營商環境轉佳，決定乘時擴展事業版圖。林先生於2000年著手收購華富國際，並以借殼上市的方式，為其注入華富財經(Quamnet)、證券及資產管理等業務，一步一步加強其全牌照的金融服務公司。2014年底滬港通「通車」後，多間中資機構南下收購香港本地券商，掀起一股華資行賣盤潮。在本土證券行數目萎縮的情況下，華富國際力保不失，直至2017年才以溢價出售股權，以雙方同意的高自由度管理模式加入泛海控股，及後正式易名為中國通海金融。

近年來內外形勢錯綜複雜，中美關係變幻莫測、內地實施緊縮政策，以及疫情蔓延長達三年帶來巨大衝擊，在艱鉅的營商環境下，泛海控股遇上債務危機，集團再次遭受挫折。

林建興先生坦言，資本市場時有波動，但每個低潮都是發展的機會，相信挫折更能磨練決心。多年投入心力打造華富品牌，林先生對集團的歸屬感與日俱增，難關當前，林先生於2022年決定為公司進行另一次MBO，在2023年完成包括全面收購的過程，帶領品牌轉危為機，邁向全新篇章；在同年7月21日將正式更名為「華富建業國際金融有限公司」，定位於香港，發展核心業務。

▲ 林先生旗下的集團經歷數次轉型和擴張，今年七月宣布更名為華富建業國際金融集團，迎來嶄新里程碑。

憑藉不斷累積的實戰經驗、隨年月建立的聯繫網絡及過人的韌力，在林建興先生和管理層的領航下，成功為集團重建穩固的流動資金，同時在原有的業務基礎上整合了「財富管理」部門，成立「中國及特別機遇」分部，為公司業務注入全新動力，進一步拓展業務版圖。今後，華富建業金融將以成為市場信賴的港資投行為目標，在內外部挑戰下迎難而上，並把握後疫情時代之機遇，穩中求進。

（特約）