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嘉華國際以用家角度建設居所  「嘉 ‧ 多一點」貼心設計與物管服務

特約 10:30 2023/07/19

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香港經濟日報企業大獎2023：貼身實用設計企業

嘉華國際集團有限公司（下稱「嘉華國際」）旗下住宅項目一直以創新設計、高實用性及追求卓越質素為原則。公司近年將「嘉華地產  新的選擇」的座右銘進一步深化，注入「嘉 ‧ 多一點」理念，從用家角度出發，由項目設計、銷售推廣以至客戶服務，於每項細節上作出提升，更積極注入智能科技及可持續發展元素，致力為住戶締造一個舒適宜居的安樂窩，憑藉貼心實用的建築設計與優質的物管服務榮獲「香港經濟日報企業大獎——貼心實用設計企業」獎項。

市場策劃助理總經理吳秀賢代表嘉華國際領取「香港經濟日報企業大獎——貼心實用設計企業」獎項。

舊日生活智慧融合現代化

近年地產市場推出不少新住宅項目，要從中突圍而出必須添加創新意念，以吸引大眾的關注。嘉華國際集團有限公司營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明表示：「嘉華國際相當注重『創新』，善於將昔日的生活智慧融合，並將之應用於單位設計之上，並提供更多『貼地』又貼心的服務。另外，公司亦喜歡與年青的建築師及設計師合作，將年青人前瞻視野及嶄新的概念注入，打造更多優質的項目外，同時亦迎合國家發展所提倡『青年興，則香港興』的大方針。」

他舉例指出，現今市面上不少一手住宅項目的單位，會將前置式洗衣機擺放於廚房內，然而，不少用家反映實際使用上帶來不便，比如難以同步洗衣及煮食。公司認真審視住戶的回饋及需要，在新單位的設計上進行創新及改良，把昔日在浴室放置洗衣機的概念，重新套用到現代家居當中，住戶洗澡後可直接將骯髒衣物放入洗衣機，或快速進行一連串的清洗程序，而無需額外購置污物袋，節省空間之餘，亦減低金錢及時間成本。

此外，嘉華國際近年亦開始物色年青人才，希望為業務注入創新火花和活力。温偉明續說：「年輕人敢於嘗試新事物，例如為屋苑引入電子智慧門鎖、藍牙連綫、人臉辨識等智能科技，在建築設計、服務構思上為集團帶來許多嶄新的創意和想法，讓我們的項目變得更『年青』一點，甚至滿足到新一代住戶的需求，因此我們期盼提供平台及機會培育更多具潛質的年青建築師、設計師，建立一個擁有共同理念、跟上時代步伐的團隊。」

注入「嘉 ‧ 多一點」理念 

嘉華國際銳意從住宅的單位設計、物料選材、家電物色等方面多加構思及考量，務求「做多一步」達至盡善盡美，以迎合住戶的生活習慣及需要。温偉明形容：「我認為是次獲獎的箇中關鍵，在於我們凡事多從用家角度出發，因着不同住客群的特質及需要，逐一調整各項細節。由最初的單位間隔設計、用料選擇，到中期的樓宇驗收程序，以至後期的售後服務及物業管理，嘉華國際均將『嘉 ‧ 多一點』的貼心考量於其中，為住戶提供最理想的居住環境及生活體驗。」

早在單位的建築設計上，嘉華國際會聘請具專業資格的建築師及測量師等，訂立高規格的行業建築標準，團隊規劃完善的屋苑布局及單位設計，同時亦進行各項物料的安全及品質檢測。例如：團隊在空間間隔設計上，貼心迎合市場普遍傢俱的尺寸，方便住戶在添置各種配套時無需額外花上大量金錢度身訂造；建築物料上亦進行各種負重、受壓及日照測試，以確保其品質合符行業安全規定。團隊更精益求精地走訪現成的家電舖，物色不同品牌的優質電器，從而揀選出高品質及耐用的家電組合，摒棄以往發展商多選擇同一品牌系列家電的做法。中期驗收樓宇方面，建築團隊會以公司訂立的高規格建築標準進行驗收，以確保交付予業主的單位，具備高於行內標準的質素。

疫後新常態下，啟德「嘉峯匯」公共設施及地下大堂出入口採用自動門及免觸式按鈕。

團隊將自然環境融入園林設計及住戶的生活，打造時尚與功能兼備的優質庭院。

多元活動提升住戶歸屬感 

公司的銷售團隊與物業管理團隊亦緊密合作，為住戶提供一站式貼心物業管理服務及活動，除公共空間定期保養維修，保持屋苑質素外，會所亦舉辦多元化的生活體驗活動，從而提升住戶的生活品質及歸屬感。咖啡文化興盛，嘉華國際推出「嘉啡點滴」系列，邀請星級咖啡師於屋苑會所開設咖啡品嘗工作坊，教授品評咖啡技巧及步驟，提升住戶的生活品味。另外，近年不少住戶會飼養寵物，故特意推出「寵愛有嘉」系列，於屋苑會所舉辦嶄新的寵物主題的活動，包括曾於「嘉峯匯」舉行以貓作主題的「寵愛有嘉—貓之達人分享會」，邀來純種貓的專家，與住戶及愛貓之人進行交流、品種介紹及分享貓貓健康育成貼士等，活動加深住戶間的交流。 

嘉華國際推出「嘉啡點滴」，除邀請星級咖啡師開設工作坊外，屋苑會所亦設有售賣咖啡的專區。

「嘉峯匯」舉行以貓作主題的「寵愛有嘉—貓之達人分享會」，邀來純種貓的專家，與住戶及愛貓之人進行交流、令屋苑氣氛更融洽。

糅合可持續發展理念

政府及業界着力推動綠色建築及可持續發展理念，嘉華國際在發展方向及住宅項目上亦充分糅合ESG元素，成為業界綠色建築的先行者，旗下港島南豪宅項目「深灣9號」，為香港首個私人住宅項目榮獲綠建環評BEAM PLUS最高鉑金級別認證，其他新建項目亦先後獲得BEAM PLUS金級或暫定金級認證。    

白石角「嘉熙」會所加入「WE PLANT水耕園圃」引入新興的水耕種植方式，能藉此教育大眾可持續發展的理念，從生活小細節上提升環保意識。

屋苑的園林規劃方面，嘉華國際依循「3E標準價值觀」及「Commitment to Excellence 卓越的承諾」，將自然環境融入住戶生活之中，大埔白石角「嘉熙」的會所園林除了栽種了逾10萬棵植物及約120種植物品種之外，亦加入綠色會所設施「WE PLANT水耕園圃」引入新興的水耕種植方式，配以特設的LED燈，為植物提供全天候的生長環境，住戶除了可輕鬆體驗無土栽培方法外，植物亦可用於屋苑公共地方的垂直綠化牆，既節省定期購買及保養植物的成本，亦藉此教育大眾可持續發展的理念，從生活小細節上提升住戶的環保意識。

然而，温偉明認為一個屋苑無論建造得多完美，美好的生活環境仍需住戶及物業團隊的共同努力，方能令整個社區持續和諧、宜居。「唯有多方溝通、參與，多加合作和諒解，才會令管理更有效率。尤其住戶及管理團隊能夠坦誠相向，站於對方的角度多了解大家的需求及難處，可以減少產生不必要的誤會，長遠亦有助減低物業管理人才的流失及管理成本。」

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）

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