豐盛生活服務  優質創新服務文化  協同效應提升企業價值

▲ 豐盛生活執行副主席林煒瀚表示，隨着香港市民對服務水平的要求越來越高，集團必須不斷提升服務質素，並加入創新科技元素繼續為市民帶來優質生活。

香港經濟日報企業大獎2023：優質生活服務綜合企業

今屆獲頒「香港經濟日報企業大獎——優質生活服務綜合企業」獎項的豐盛生活服務有限公司（下稱豐盛生活）為一間專業創新的綜合服務企業，旗下業務多元化，為香港市民提供與日常生活相關的服務。

豐盛生活的業務分為3大範疇，包括物業及設施管理、機電工程，及綜合生活服務，其成員公司均是該專業範疇上具領導地位的服務公司。

對於是次獲頒「香港經濟日報企業大獎——優質生活服務綜合企業」獎項，豐盛生活服務有限公司執行副主席林煒瀚認為其優質創新的服務文化是箇中關鍵：「我們十分重視客戶體驗，這是我們的成功因素。我們擁有逾20,000名優秀員工，各公司在其行業均擁有豐富經驗及良好聲譽；我們更積極研發創新科技，投放資源將嶄新科技應用到不同的業務，推動智慧城市發展，致力為客戶提供全面及適切的服務。」



「以人為本」建立龐大客戶網絡



豐盛生活在推動優質服務文化方面，遵循「以人為本」之經營理念。「為加強業務增長，我們透過優化架構增強管理層的專業基礎，並積極促進員工的職業安全及健康，同時為新生代員工，特別是年青人才，提供多元化及度身訂造的培訓課程。」林煒瀚說。

豐盛生活旗下的成員公司包括富城集團、僑樂服務集團、惠康服務集團、豐盛環保集團、香島園藝、大眾安全團、晉翔項目服務、新域保險顧問及豐盛機電工程集團。憑藉各成員公司的專業技術及知識，產生強大協同效應，提升企業的價值，並建立了龐大的服務網絡。現時豐盛生活的客戶網絡遍布中港澳，涵蓋香港特區政府、跨國企業、智能物業和設施項目的投資者、主題公園、大學和五星級酒店，當中並包括各類私人及公共設施；而服務範圍覆蓋項目設計、發展和營運，為客戶提供饒具成本效益和優質卓越的服務，並肩負保護環境和企業社會責任。

▲ 豐盛生活專注提供優質服務，配合創新科技的投資，加強員工培訓。

構建業務生態系統 擴大市場優勢



林煒瀚表示，從策略層面而言，由3大業務版塊建構而成的獨特業務生態系統，可提供優質及互補的綜合服務和創造互動銷售機遇，並利用人工智能和物聯網等先進技術提高客戶的滿意度，成功達致於規模及資金流量平衡增長的目標。

獲得業界獎項肯定，只是豐盛生活的一個發展里程碑。林煒瀚表示，未來集團將繼續專注發揮其核心實力以提升顧客滿意度，並確保其業務增長及盈利能力得以持續：「我們堅守綜合營運方式，將高品質人力優勢與現代創新技術和物聯網資源相結合，以提高整體服務效率和效益。」

▲ 豐盛生活構建了獨特的業務生態系統，成功締造交叉銷售，產生協同效應，以及加強客戶忠誠度。

▲ 豐盛生活的機電工程團隊應用不同先進科技，準確地掌握各項工程細節。

▲ 豐盛生活採用人工智能系統如機械人，協助提升日常管理及運作效益。

創新科技應用 提升客戶服務質素



為把握市場新機遇，豐盛生活堅持探索創新科技以滿足客戶日益增加的需求，包括引進人工智能系統，例如智能洗手間、電子人臉識別系統及實時工作監控系統，以提升日常管理質素。此外，集團的機電技術支援及維護服務將繼續開發「建築信息模擬」BIM相關項目，結合現有數碼化資產管理應用，讓新建及現有樓宇皆可運用此創新管理系統。

因應市場對可持續發展及對綠色建築的關注，豐盛生活的環境解決方案業務已緊隨市場趨勢，與供應商合作運用人工智能、物聯網及各種5G手機應用程式等先進技術及智能解決方案，加強建築管理及環境監測系統，以提升樓宇的可持續發展及環境質素。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



（特約）