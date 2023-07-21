疫後復甦攻略：一文看清政府資助計劃最新優化措施　「中小企資援組」幫你加快申請效率  

隨着社會復常，經濟逐步復甦，各行各業開始重回正軌，但大部分中小企在營運上仍面對人手和資源不足等情況，加上疫情期間業務遭受重創，需要時間重新起步。

現時，香港政府提供超過40個政府資助計劃，當中多個熱門政府資助計劃，例如「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」（BUD 專項基金）、中小企業市場推廣基金（EMF）及科技券（TVP）等均推出優化措施，協助中小企升級轉型，拓展內地及海外市場。而香港生產力促進局（生產力局）更在2020年成立「中小企資援組」（SME ReachOut），積極幫助中小企了解政府資助計劃詳情，提供包括政府資助計劃配對建議、免費一對一諮詢服務，以及指導及檢閱申請表三大服務，提高中小企對政府資助計劃的認知，讓中小企在申請資助時避免走冤枉路。

▲ 「中小企資援組」定期進行外展活動，落區與中小企會面，提供最新政府資助計劃資訊及即場諮詢服務。

多面向優化措施 助中小企Level Up



提高資助額

為方便中小企捉緊市場機會，協助中小企拓展市場的兩個政府資助計劃早前已提高對每間企業累計的資助上限，包括:「BUD 專項基金」由原來600萬港元增至700萬港元；「EMF」則由80萬港元增至100萬港元。



簡化申請流程

為鼓勵更多中小企善用政府資助，部份計劃的申請流程亦簡化。

「BUD 專項基金」於今年6月加設「申請易」，除放寬個別開支預算比例上限，更進一步簡化申請及審批程序，縮短申請處理時間至30個工作天，而每宗獲批項目的資助上限為10萬港元（以50:50資助對等原則），每間企業每6個月可提交一項「申請易」申請。



而「TVP」則推出「電子採購平台」（ePROQ），為本地企業及機構提供一個公開透明的報價系統，以方便他們一站式管理報價及提交相關文件流程，讓申請者可以更快、更有效率地獲取報價資料，省卻要自行尋找服務供應商的時間及程序，加快整個申請資助步伐。



放寬申請範疇

配合經濟及市場情況，「EMF」除了可協助中小企擴展香港境外市場，亦將資助範疇擴大，涵蓋至以本地市場為目標的展覽會和網上展覽會，讓企業可以善用資助進行本地推廣。此優化措施有效期至2026年6月30日。



其他優化措施

「第三方物流服務供應商資助先導計劃」（簡稱「TPLSP」）下，最多資助項目總核准開支由一半增加至三分之二。

創新及科技基金下的「研究人才庫」（簡稱「RTH」）提高科研人才的薪酬及生活津貼。

▲ 「中小企資援組」提供資助配對建議，免費一對一諮詢服務及申請表檢閱服務，助中小企更易、更快「求FUND」。

「中小企資援組」 助你踏出「求FUND」第一步



目前有超過40個政府資助計劃支援香港中小企發展及升級轉型，提供超過3,000萬港元資助，但中小企往往在選擇資助計劃時無從入手；或在申請過程遇到不少疑問。透過「中小企資援組」提供免費的諮詢服務，解答他們的申請疑難、配對合適政府資助計劃及申請表檢閱服務（睇FORM服務），助你更易、更快「求FUND」。

過往「中小企資援組」成功協助多個行業申請政府資助計劃，團隊會先了解企業的業務情況及申請目標，提出針對性建議，亦會為企業解構申請要訣及填表技巧，助中小企輕鬆「求FUND」。

瀏覽「中小企資援組」成功申請個案，請參閱：

現時，「中小企資援組」亦提供免費自助配對站服務，全天候網上幫助中小企及初創企業自動配對合適政府資助計劃。

想「求FUND」無難度，記得搵「中小企資援組」幫手！

預約免費一對一諮詢服務：https://bit.ly/Bookings_SMEReachOut

「二合一專線服務」 電話及 WhatsApp（只限文字訊息）：(852) 2788 6868

電郵：sme_reachout@hkpc.org

「中小企資援組」（SME ReachOut）：www.smereachout.hkpc.org



（特約）