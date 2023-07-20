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控煙不沉默

副刊版 2023/07/20

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衞生局局長盧寵茂（茂哥）高調大力推控煙，花上幾近半生跟肺癌打個你死我活的醫生，當然舉腳贊成，政府提出循序漸進式進行，第一步是為《吸煙（公眾衞生）條列》（第371章）建議修訂諮詢公眾意見。

明白這是政府政策必經第一步，但在既得利益者影響下，諮詢結果會否真正代表民意？因大部分非吸煙者最終可能只是沉默大多數。修例第一部分是擴大法定禁煙區，除在食肆禁煙外，更可能伸延到酒吧和卡拉OK，相信酒吧業代表將第一時間提出反對，相反，到酒吧喝酒的非吸煙者只會繼續沉默，反正光顧酒吧時早已預咗煙霧瀰漫。

另一手段當然是加煙草稅，由現時的百分之六十三加至百分之七十五，反對聲音將來自煙草商和煙民，因此乃切膚之痛，相反，非吸煙提出贊成意見機會不高，因對他們全無影響。由現在到九月諮詢時間充裕，是我們大多數非吸煙者發聲的好機會，到位地給意見便自然能夠給局長足夠政治力量去禁煙，因此我們不能再沉默，發聲才能發亮。

但也要明白，禁煙只是減少肺癌致命率方法之一。在香港，超過三成肺癌發生在非吸煙者，原因包括基因突變和環境污染，兩者都是不能改變的事情。新資料顯示，低劑量電腦斷層掃瞄有助找出早期可治癒肺癌，同時香港科學家亦在研發新方法從血液DNA篩選出早期肺癌。

只盼茂哥局長禁煙之餘，也不忘非吸煙者的肺癌問題。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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