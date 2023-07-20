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有IQ無EQ

副刊版 2023/07/20

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年輕小子千辛萬苦投身心儀金融機構，然後不停抱怨上司同事全部都「廢」。我不會從單方面的說法去武斷別人是否廢，況且，他們廢不廢，不在我關心之列，但年輕小子是我認識的，聰明、成績亦好，但他彷彿不知道，職場世界是另一種玩法，你聰明時，其他人亦醒目，甚至更醒；要較勁的，根本不僅是IQ，而是EQ。有IQ而無EQ的人，人生下半場大多波折重重，皆因無人想幫他，憑單打獨鬥想幹大事？不是無可能，但一定荊棘滿途。這個年輕小子，居然因一件小事認為上司做得不好，越級找上司的上司告狀。我一聽，深知從那刻開始，小子將無運行。果然，其他相同年資的同事都升職了，但他依然原地踏步。小子自問手腳頭腦都快，不明為何遭冷待。於是我說了幾個重點：

一、不要以為你看到／想到的問題，其他人全然不知，機構那麼多人，難道「眾人皆廢我獨醒」？

二、初到一間機構，先不要高估自己智慧，更不要低估別人智商。要經常提醒自己：我也許沒有自己想像般才華洋溢，別人亦非愚昧無知之輩。

三、別人看一個新人是否能成大器，不在乎他是否年年考第一，而是能否處事成熟、沉得住氣。

四、沉不住氣者，格局小、視野窄，那別人有甚麼理由認為你可交託重任？

五、沒有老闆和同事會信任一個越級篤自己上司背脊的人。

六、即使別人廢，與你何干？你的目標應是展現自己成熟的工作態度和待人處事之道，若因人哋廢而令你hea做，那你也是機構的負資產。

七、在你想批評機構任何事和人之前，請想好比現在做法更好的解決方案和執行程序，沒有比現時更好的提議，請先閉上嘴。淨識批評而沒有更好法子幫人解決問題，那只是別人眼中憤世嫉俗、識彈唔識做的超級麻煩友，沒有上司喜歡留個炸彈在機構。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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