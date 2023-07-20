美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權 行政人員版 2023/07/20 分享： 分享： 生成式AI工具成為不少創作者及打工仔的好幫手，惟應用背後仍隱藏不少爭議。繼近日AI引發的肖像權爭議後，有逾8,000名作家聯署抗議微軟、Meta等科企，在未經許可或未付費下，使用其作品來訓練AI模型， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 IG Reels增範本功能 助快捷創作短影片 今日 IG Reels增範本功能 助快捷創作短影片 Windows 11 23H2版 將引入Copilot AI助手 2023/07/19 Windows 11 23H2版 將引入Copilot AI助手 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 2023/07/18 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 三星擬引ChatGPT 加入自家瀏覽器 2023/07/18 三星擬引ChatGPT 加入自家瀏覽器 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 2023/07/17 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 科技行業 人工智能 美國 Meta IBM Microsoft 商業 版權條例