美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權

生成式AI工具成為不少創作者及打工仔的好幫手，惟應用背後仍隱藏不少爭議。繼近日AI引發的肖像權爭議後，有逾8,000名作家聯署抗議微軟、Meta等科企，在未經許可或未付費下，使用其作品來訓練AI模型，

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