IG Reels增範本功能 助快捷創作短影片 行政人員版 2023/07/20 分享： 分享： 面對TikTok這強勁競爭對手，社交平台Instagram（IG）近年大推其短影片Reels功能。IG近日更新Reels，加入Template Browser（範本瀏覽器）功能，以便用戶更快捷地創作短 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權 今日 美逾8千作家聯署 抗議科企訓練AI涉侵權 Windows 11 23H2版 將引入Copilot AI助手 2023/07/19 Windows 11 23H2版 將引入Copilot AI助手 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 2023/07/18 iOS 17可設聯絡海報 添3款Memoji貼紙 三星擬引ChatGPT 加入自家瀏覽器 2023/07/18 三星擬引ChatGPT 加入自家瀏覽器 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 2023/07/17 明治蘑菇朱古力 變無綫藍牙耳機 科技行業 社交平台 Instagram