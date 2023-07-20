4狀元3人擬讀醫 1男生負笈劍橋 指不少同學移民 「仍可貢獻社會」 港聞版 2023/07/20 分享： 分享： 中學文憑試（DSE）昨日放榜，今屆4名狀元分別來自3間傳統名校，聖保羅男女中學獨攬2名超級狀元、皇仁書院誕1名超級男狀元，德望學校相隔多年亦再誕女狀元。 狀元中3人計劃讀醫，貢獻社會，1人已獲英國劍橋大 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 相關文章 超級狀元一門雙傑 兄同校2018年狀元 今日 超級狀元一門雙傑 兄同校2018年狀元 超級榜眼留港讀醫 冀助癌病人重生 今日 超級榜眼留港讀醫 冀助癌病人重生 小兒麻痹生奪23分 克服殘障入理大 今日 小兒麻痹生奪23分 克服殘障入理大 你可能感興趣 超級狀元一門雙傑 兄同校2018年狀元 今日 01:00 超級狀元一門雙傑 兄同校2018年狀元 超級榜眼留港讀醫 冀助癌病人重生 今日 01:00 超級榜眼留港讀醫 冀助癌病人重生 小兒麻痹生奪23分 克服殘障入理大 今日 01:00 小兒麻痹生奪23分 克服殘障入理大 大學 李家超 移民 教育局 DSE 海外升學 蔡若蓮 聖保羅男女中學 皇仁書院 德望學校