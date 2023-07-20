中學文憑試（DSE）昨日放榜，今屆4名狀元分別來自3間傳統名校，聖保羅男女中學獨攬2名超級狀元、皇仁書院誕1名超級男狀元，德望學校相隔多年亦再誕女狀元。

狀元中3人計劃讀醫，貢獻社會，1人已獲英國劍橋大

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