將軍澳澳南海岸 Laugh Out Loud 寵物泳池派對＋夏日市集＋棟篤笑＋NFT換領

夏日炎炎，最開心就係約埋好友出去玩！黛安聽聞，將軍澳O'SOUTH COAST澳南海岸今個夏日以LOL（Laugh Out Loud）為題，本周六（22日）起至8月27日，將發放5大笑彈，以有趣及搞笑活動陪大家過一個充滿笑聲嘅暑假。

精采活動包括寵物泳池派對、「大笑運動會」夏日市集、欣賞棟篤笑演員Indome嘅「夏夏」笑旅、至激賞換領運動及露營用品，及「笑MEME」NFT換領活動。公關姊妹就推介本周六起，一連4個周末舉行嘅夏日市集，場內除咗出售玩味精品、可口小食、有趣寵物用品外，仲有搞笑寵物攝影比賽。另外，活動推廣期內嘅周末消費滿$800／$500，即可獲露營／運動用品乙件，數量有限，換完即止。

此外，活動期間喺商場3個指定地方掃描二維碼，可獲得「笑MEME」NFT乙個，只要齊集3款即可獲獎品兌換券，免費換領春芳號飲品乙杯或者JOMO Kitchen$50優惠券乙張，每日名額有限，先到先得。

本文轉載自《晴報》

▲ 寵物泳池派對

▲ 「大笑運動會」夏日市集