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康業服務有限公司  推動科技智能數碼化  實現可持續物業管理 

特約 10:30 2023/07/20

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康業服務有限公司主席及行政總裁鄺正煒指，康業秉持「以心建家」及「以心待客」的理念，配以創新科技及優質服務，為顧客、員工、夥伴及社區創造長遠價值。

香港經濟日報企業大獎2023：創科智能物業管理

因應智能家居的興起，物業管理與智能家居的應用進一步融合，不少新落成的樓盤引入嶄新科技系統及數碼化服務，提供貼心的智能家居設備及服務，令住客的生活質素得以提升。康業服務有限公司（下稱康業）秉持母公司新鴻基地產「以心建家」及「以心待客」的理念，配以創新科技及優質服務，為顧客、員工、夥伴及社區創造長遠價值，並獲得「香港經濟日報企業大獎——創科智能物業管理」獎項，肯定團隊傑出的服務品質和管理能力。

康業服務有限公司董事袁倩雯（左）代表康業領取「香港經濟日報企業大獎—— 創科智能物業管理」獎項。

引進數碼化管理系統

為提高整體服務質素及客戶滿意度，康業近年積極採用各類型數碼化管理方案，進一步為住客引入智能化生活，多年前已開發及推出客戶手機應用程式（SoProp及 SoPropBiz），提供一站式物業管理服務，讓住戶輕鬆操控住所配備的智能家居系統、會所設施預約、管理費繳交服務等，令生活變得更簡便舒適。同時，康業訂立與持份者對話機制，與客戶、員工、外界定期緊密溝通，促進互信，提升透明度，建立行之有效的管治制度及企業文化，並融會團隊不同新思維，以達成長遠的業務目標，推動公司可持續發展。

康業服務有限公司主席及行政總裁鄺正煒表示：「隨着物聯網、大數據、機械人、人工智能等技術不斷進步和普及，物業管理應用智能科技有持續上升的趨勢。物管在不同工作層面配以更智能化的解決方案，有助提升效率與質素，並把潛在風險減低，保障客戶的安全與健康。公司早前為住宅項目Wetland Seasons Park推行『無觸式智能屋苑』，為屋苑大門及升降機安裝免觸式智能系統，住戶只要使用康業開發的手機程式，全程無需觸碰按鈕或門柄即可操控大門開關及發送指令，更可利用手機核對訪客身份，減少訪客在前台排隊登記的時間，同時有助提升屋苑保安級別。康業另開發屋苑手機VR導航程式，協助訪客尋找大廈位置，開創全天候智能生活空間及優質生活新體驗。」 

康業多年前已開發及推出客戶手機應用程式SoProp，讓住戶輕鬆操控住所配備的智能家居系統、會所設施預約、管理費繳交服務等。

大數據分析及智能預測

除了積極引進數碼化管理系統，康業管理團隊亦加強運用大數據和人工智能技術，對物業管理工作進行數據分析和預測，以優化物業管理的策略和決策，提供更準確的維修預測、更精確的人流管理等。鄺正煒形容：「康業聯同子公司力佳工程有限公司，共同為灣仔新鴻基中心打造全天候高效『建築訊息模式設施管理』（BIM–FM）平台，當中運用智慧管理系統多方面收集和整合有關營運效能、日常管理等資訊，讓管理團隊更全面將大數據分析，適時為大廈的維護管理及能源效益調整管理策略；另採用『天井喉管檢查機械人』定期進行大廈喉管監測，透過4K高清鏡頭輔以AI及紅外綫，監察、收集及分析數據來預防滲漏問題，防範於未然，保障客戶的健康；我們早前更分別與不同商業夥伴合作，推出各類型的電子支付平台服務，讓超過100個康業住宅物業內逾10萬名的住戶可透過屋苑手機程式SoProp綫上繳付物業管理費，享受更便 捷的物管服務；甚至引入全港會所首套人工智能影像分析系統，以AI分析設施的人流量，從而安排足夠人手在場協助及進行分流，為客戶帶來卓越優質的生活體驗，提高他們的滿意度和忠誠度。」

康業聯同子公司力佳工程有限公司，共同為灣仔新鴻基中心打造BIM–FM平台，運用智慧管理系統適時為大廈的維護管理及能源效益調整管理策略。

康業管理團隊加強運用大數據和人工智能技術，對物業管理工作進行數據分析和預測，以優化物業管理的策略和決策。

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

(特約)

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