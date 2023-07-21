加大白陶瓷力度 AUDEMARS PIGUET

2022年，是AUDEMARS PIGUET（愛彼）旗下王牌Royal Oak皇家橡樹系列50周年，大肆慶祝並推出多款特別版誌慶。品牌今年再創新猷，為錶殼材質換上一襲白色陶瓷新裝，率先換上新裝的，是為手腕較纖細錶迷而設的34毫米自動上鏈腕錶，和只此一枚作慈善拍賣的Only Watch特別版。

眾所周知陶瓷的優點，是其硬度比精鋼和貴金屬更高，加上重量輕、耐高熱抗磨抗刮，表面色澤永遠如新，據知白色陶瓷的硬度更勝於黑色陶瓷。為了力臻完美，AUDEMARS PIGUET更在錶殼及錶鏈上，進行招牌式經典霧面打磨與拋光倒角交錯處理，展現他們一絲不苟、突破工藝技術的追求。此外，回顧品牌的Royal Oak皇家橡樹系列，選用陶瓷材質作錶殼的本來已不多，且大多採用黑陶瓷，而白陶瓷更是少之有少。



換上一襲白色陶瓷新裝

Royal Oak 皇家橡樹系列34毫米自動上鏈腕錶



首度披上白色新裝



這次被欽點換上新裝的Royal Oak皇家橡樹系列34毫米自動上鏈腕錶，是承自2021年面世的黑色陶瓷款式（Ref. 77350CE），把暗黑的沉實換來一身閃耀著潔白勝雪的光芒，品牌在錶面上沿用全以玫瑰金作材質的螺絲、指針、時標、底蓋外圈和自動盤，仍帶來煥然一新的視覺享受。

錶迷只要仔細觀賞，便會看到錶面沿用2022年登場的Royal Oak皇家橡樹系列50周年升級的新設計，連綿起伏的經典「Grande Tapisserie」大型格紋圖案映射出優雅光輝。搭配螢光塗層玫瑰金時標與指針，以及電鍍生成（類似3D列印）的玫瑰金立體AUDEMARS PIGUET標誌。錶背方面，起用藍寶石水晶玻璃底蓋外，其外緣亦以玫瑰金勾勒，與底蓋下清晰可見的22K玫瑰金自動盤互相輝映輝。此外，錶匠更將錶圈鎖入錶殼的8顆六角螺絲特別以18K玫瑰金打造，並經手工精修裝飾。



錶鏈完美無縫之原因



白陶瓷錶殼內置品牌自家製具備時、分、秒及日期顯示功能的5800自動上鏈機芯，此款機芯於2020年專誠為Royal Oak皇家橡樹系列34毫米錶徑腕錶而開發，提供50小時動力儲存，防水深度高達50米。錶背選用藍寶石水晶玻璃底蓋，錶迷可細意欣賞機芯的部分零件和用上22K玫瑰金作材質的自動盤，此自動盤集瑞士高級製錶傳統日內瓦波紋、珍珠圓點打磨、緞面打磨與太陽紋等頂級精修裝飾。

另外，不得不提一個重要細節位，AUDEMARS PIGUET出品的全陶瓷錶鏈，在品牌旗下錶匠多年來不斷微調改良，在陶瓷錶鏈的鏈節之內，以連接釦的隱密栓針銜接，目的是在錶鏈之間看不出絲毫痕跡達至「無縫」效果。而這款天衣無縫、輕盈雅緻的新作，已於AUDEMARS PIGUET專賣店限定發售。

▲ Royal Oak 皇家橡樹系列自動上鏈腕錶：錶徑34毫米，白色陶瓷錶殼，鐫刻Grande Tapisserie大型格紋裝飾圖案銀色錶面，搭載自家製5800自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，白色陶瓷錶鏈。（$412,000／AUDEMARS PIGUET）

▲ 在錶面上沿用全以玫瑰金作材質的螺絲、指針、時標、底蓋外圈和自動盤，帶來煥然一新的視覺享受。

▲ 白色陶瓷的硬度高於黑色陶瓷，為了對錶殼及鏈帶進行品牌經典霧面打磨與拋光倒角交錯處理。

▲ 錶背選用藍寶石水晶玻璃底蓋，錶迷可細意欣賞機芯的部分零件和用上22K玫瑰金作材質的自動盤。

白勝雪的慈善蔓延

Royal Oak皇家橡樹系列自動上鏈飛行陀飛輪鏤空腕錶Only Watch特別版



4度參與全球慈善拍賣



說到白陶瓷，怎少得今年AUDEMARS PIGUET為錶壇慈善拍賣盛事Only Watch所交出的獨一無二作品？

Only Watch是由創辦人Luc Pettavino為其摩納哥杜氏兒童肌肉萎缩症研究協會籌款所發起，自2005年開始、每兩年一度舉行，所籌得的善款將全部捐出作為為杜氏肌肉萎縮症及遺傳疾病的研究之用，第10屆Only Watch將於今年11月5日在日內瓦舉行。而AUDEMARS PIGUET更連續4次參與Only Watch的慈善拍賣會，品牌執行總裁 Francois-Henry Bennahmias：「Only Watch慈善拍賣會是一項獨特的盛事，它激勵製錶品牌突破創意的極限，共同為公益事業奉獻心力。」

為隆重其事，AUDEMARS PIGUET首度以白陶瓷材質重新演繹Royal Oak皇家橡樹系列自動上鏈飛行陀飛輪鏤空腕錶。



宛如當代建築的立體設計



這款飛行陀飛輪腕錶於去年面世，是因誌慶Royal Oak皇家橡樹系列50周年而創作。而Only Watch特別版採用41毫米錶徑的白色陶瓷錶殼和錶鏈，加上鏤空錶面設計，可清晰看到結合中央自動盤與飛行陀飛輪的2972機芯，為Royal Oak皇家橡樹系列的白藍色家族，增添一名複雜功能的強大成員。

官方以「當代建築的3D 立體設計」來形容是次精心之作，只因機芯具備多層鏤空架構，為了加強機芯的立體深邃感，主機板與夾板飾有藍色細節，與銠色調擺輪及發條盒形成對比。每層夾板均經縱向及橫向手工打磨裝飾，原色鈦金屬倒角經霧面打磨，藍色鈦金屬倒角經亮面拋光。為精益求精，更利用先進科技，先以CNC 數控加工技術裁切主機板與各層夾板，再利用放電加工（EDM）工藝，以火花蝕刻出完美的幾何形狀。為此，必須以分毫不差的精準技術仔細鏤刻，才能達至所需的形狀。只有精湛的人手工藝，才可達至這種程度的精修裝飾。

同樣，要有卓越製錶工藝才可製作出結合中央自動盤與飛行陀飛輪的2972機芯，機芯被安置在6點鐘位置不停旋轉，既可抵銷地心引力影響，也可提高計時精準度。為免游絲停滯於靜止狀態，錶匠把機芯安裝於擺輪每分鐘旋轉一圈、非常小巧旋轉架中的，飛行陀飛輪僅依賴主機板背面的一個夾板支撐，而能駕馭此複雜功能的，就只有少數製錶大師才能做到。

▲ Royal Oak皇家橡樹系列自動上鏈飛行陀飛輪鏤空腕錶：錶徑41毫米，白色陶瓷錶殼，藍色鏤空錶面，搭載自家製2972自動上鏈機芯，動力儲存約65小時，白色陶瓷錶鏈，限量一枚。（價格待定／AUDEMARS PIGUET）

▲ 搭配白金立體時標、螢光塗層Royal Oak皇家橡樹指針、藍色內錶圈。

▲ 機芯具備多層鏤空架構，為了加強機芯的立體深邃感，主機板與夾板飾有藍色細節，與銠色調擺輪及發條盒形成對比。

▲ 自家製2972自動上鏈飛行陀飛輪機芯背面。

(特約)