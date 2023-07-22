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【迷你倉．大商機】24 STORAGE逆市脫穎而出　斥資5億冀年半開30間分店

特約 00:00 2023/07/22

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還記得2022年本港的疫情持續，對外又未能全面通關，導致本港的工廈成交大跌，全年只得約2,421宗，較2021年的約4,131宗，減少約1,710宗，跌幅超過四成！整個工廈物業市場瀰漫一片愁雲慘霧，但有本地迷你倉品牌24 STORAGE就毋懼逆境，重磅出手，投資超過5億元，在迷你倉界闖出一片新天地！

看好存倉業前景 擁逾3億自置物業

疫情下，移民潮、裁員潮不絕，不少企業對未來發展都不敢輕舉妄動，保存觀望態度。惟24 STORAGE卻在去年開始投資超過5億元，更以平均每月開設2間新分店的驚人速度，於1年內在港九新界新設22個據點，更預計在今年年底在全港增至30個據點，可說是逆市奇葩！

24 STORAGE能夠快速發展，除了是看準本地市場對倉存需求與日俱增，對迷你倉前景充滿信心，更因為有穩健的投資資金。在過去一年新設的據點中，24 STORAGE的自置物業投資金額就超過3億，而所有選址均是可達度高且升值潛力十足的熱門地段。加上他們的服務以客為本，推出多元化的空間增值服務，並將智能科技完美融入業務，為客人帶來不一樣的存倉體驗，故獲得不少客人轉投他們的服務。

24 STORAGE的迷你倉自然光充足，空間感十足，有別坊間狹窄且密封無窗的迷你倉。

以智能科技融入倉存服務  開創業務新篇章  

隨着智能科技的進步，後疫情時代經濟模式的改變，「遠距互動、零接觸經濟」的商業模式亦應運而生，漸漸成為我們生活的新常態。緊貼市場脈搏的24 STORAGE就將資金重點投放在創科智能設備上，為的就是將迷你倉服務全面智能化，引領存倉服務進入新紀元！

為了提升客人的存倉體驗，24 STORAGE增設網上訂倉及點到點專業運輸服務，客人更可以使用各種電子支付系統，足不出戶就可以24小時租用迷你倉！24 STORAGE更設有24小時智能人面識別系統，全面保障客人及其貨物的安全；不計成本，特意訂製比傳統鎖頭成本高百倍的專用智能電子鎖，客人更可因應需求使用指紋認證等解鎖方法，安全又方便！同時更有智能清潔機械人作定時巡邏及消毒，保障儲存空間及客人的健康，將智能科技完全融入倉存服務！

將智能科技與保安結合，客人可利用智能電子鎖出入迷你倉。

為加強環境衛生，24 STORAGE更增設智能清潔機械人作定時巡邏及消毒。

分析各區優勢 鎖定潛力地區特設單車倉

除了優質、多元的服務是24 STORAGE的致勝之道外，他們更能看準地區優勢及潛力，從而設立合適當區的倉存方案。當中以集住宅、消閒、運動、商業於一身的大埔區最為特別。24 STORAGE不但在當區開設24小時開放、設有多種尺寸，能迎合當區人士需要的迷你倉。由於當區是踩單車的熱點，故特設單車倉，同時設有單車維修工具，方便客人自行修理單車，同時為車友制定相應的倉存方案，將迷你倉的多元化服務推向另一個層次！

24 STORAGE看準大埔區的居民需要，特設24小時開放的單車倉，並提供修理工具，方便車友自行維修。

多元化倉存空間  兼容共享工作間　

舒服寬敞的共享工作間，為遠距工作的客人提供多一個選擇。

此外，不少企業已改成以遙距辦公室的方式營運，遠距離工作已成風氣。一向具備市場觸覺的24 STORAGE就將迷你倉與共享工作空間完美結合。特設商業文件倉及獨立智能工作會議艙，為客人帶來寬敞又舒適的私人工作及會議空間，對中小企來說更是貼心的服務。24 STORAGE更有一系列支援服務，包括提供多功能打印及影印、自助飲品區、免費WI-FI及充電等服務，讓客人仿如置身在真正的辦公室內。客人可在存倉提取物品、寄存文件的同時，又可在舒適的空間內工作，不單為客人節省時間，更可一次過滿足不同的需求！

特設隔音智能工作艙 迎合網上直播潮流

近年直播帶貨十分流行，24 STORAGE每個據點均設有智能工作艙，備有隔音、智能照明和通風等功能，為初創中小企提供的線上營銷場地。不論拍攝錄音、直播帶貨、線上開班，或舉辦小型工作坊，均可在智能工作艙內一一做到，創造無限商機！

智能工作艙，備有隔音、智能照明和通風等功能，是理想的線上營銷場地。

24 STORAGE結合智能科技、龐大的資金與穩建發展，加上敏銳的市場觸覺與優質的服務，定當繼續與時俱進，為客人在解決雜物存倉問題外，同時建設商務生態圈，開創業界新商機。

想知道更多服務詳情，即睇：www.24storage.com.hk

(特約)

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