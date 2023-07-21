加大白陶瓷力度 AUDEMARS PIGUET

2022年，是AUDEMARS PIGUET（愛彼）旗下王牌Royal Oak皇家橡樹系列50周年，大肆慶祝並推出多款特別版誌慶。品牌今年再創新猷，為錶殼材質換上一襲白色陶瓷新裝，率先換上新裝的，是為

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