Jane Birkin她的姓氏是Hermes 手袋的名字 副刊版 2023/07/21 分享： 分享： 或許大家不懂得法國傳奇女歌手Jane Birkin是何許人，但對鍾情手袋的女士們來說，看到她的姓氏Birkin定會眼睛發亮，因為Hermes的其中一款大熱手袋正是以她姓氏命名，而這位一代style ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Fashion 最新專欄文章 更多 Tod's 的早秋限定 今日 Tod's 的早秋限定 BV天價矽膠手袋 LV價位上試100萬歐元 2023/07/14 BV天價矽膠手袋 LV價位上試100萬歐元 梅根是否代言？Dior要澄清的是…… 2023/07/07 梅根是否代言？Dior要澄清的是…… 2022/23 Métiers d'art collection CHANEL西非達卡時裝與文化的交流 2023/07/07 2022/23 Métiers d'art collection CHANEL西非達卡時裝與文化的交流 郭培中國高訂第一人 2023/06/30 郭培中國高訂第一人 時裝服飾 時裝服飾種類 手袋 消費資訊 法國 歌手