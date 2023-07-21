Tod's 的早秋限定

上星期香港才36度的高溫，要說是「早秋」未免叫人摸不着頭腦，但時裝界卻永遠快人一步，不少品牌的秋裝已經上架，就好像意大利鞋履品牌Tod's，不過品牌的秋裝不會嚇怕大家來一襲又一襲的厚身大衣，相反整個初

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