璀璨地中海 BVLGARI 副刊版 2023/07/21 分享： 分享： 每日工作營營役役，想起地中海那片介乎藍與綠、一望無際的大海，恨不得眼前有道隨意門，能夠瞬間轉移到這個叫人嚮往的度假勝地。BVLGARI跟地中海結下不解緣，並受到當地建築及美景啟發，於是將當中的美學元素 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 宇多田光力撑 CARTIER╳sacai 終於登陸香港 2023/07/14 宇多田光力撑 CARTIER╳sacai 終於登陸香港 探索非一般的珠寶 L'ECOLE策動已故藝術家Daniel Brush展覽 2023/07/07 探索非一般的珠寶 L'ECOLE策動已故藝術家Daniel Brush展覽 CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly 2023/06/30 CARTIER復刻咖啡豆經典系列 新廣告找Elle Fanning複製Grace Kelly 凱旋到港 CINDY CHAO新作首現香港 2023/06/16 凱旋到港 CINDY CHAO新作首現香港 CHOPARD向七大藝術致敬 2023/06/09 CHOPARD向七大藝術致敬