璀璨地中海 BVLGARI

每日工作營營役役，想起地中海那片介乎藍與綠、一望無際的大海，恨不得眼前有道隨意門，能夠瞬間轉移到這個叫人嚮往的度假勝地。BVLGARI跟地中海結下不解緣，並受到當地建築及美景啟發，於是將當中的美學元素

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