溫網艾卡拉斯贏祖高域 戴ROLEX Daytona稱霸

相信網球界都等了一位超新星出現很久，要說的正是西班牙網球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）繼美網奪冠，成為男子網球界史上最年輕世界第一後，最近就以局數3：2成績，擊敗打算蟬聯5連霸36歲的祖高

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