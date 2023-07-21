溫網艾卡拉斯贏祖高域 戴ROLEX Daytona稱霸 副刊版 2023/07/21 分享： 分享： 相信網球界都等了一位超新星出現很久，要說的正是西班牙網球手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）繼美網奪冠，成為男子網球界史上最年輕世界第一後，最近就以局數3：2成績，擊敗打算蟬聯5連霸36歲的祖高 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 加大白陶瓷力度 AUDEMARS PIGUET 今日 加大白陶瓷力度 AUDEMARS PIGUET 大市繼續走強 網購平台Etsy等轉勢拐點 2023/07/15 大市繼續走強 網購平台Etsy等轉勢拐點 PANERAI╳Luna Rossa帆船隊 全新Luminor家族 一門五傑 2023/07/14 PANERAI╳Luna Rossa帆船隊 全新Luminor家族 一門五傑 第10屆Only Watch 11月舉行拍賣 62款錶作為慈善創意大爆發 2023/07/07 第10屆Only Watch 11月舉行拍賣 62款錶作為慈善創意大爆發 由PP創辦人分道揚錶說起…… Czapek & Cie X 東方表行 2023/06/30 由PP創辦人分道揚錶說起…… Czapek & Cie X 東方表行 美元