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【渣甸山百科】香港成藝術品貿易樞紐 成交屢破紀錄 細數富豪珍品、傳統保值投資 

專輯 09:00 2023/07/21

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香港不僅是亞洲國際金融中心，更是藝術品與各式珍品藏家的天堂。除了不少國際著名的藝術品拍賣行及畫廊落戶香港外，自2020年起香港更超越倫敦，成為全球第二大藝術品拍賣市場，僅次於第一位的紐約。目前香港佔全球藝術品進口約16%，而單計2021年，香港的藝術品、珍藏品及古董貿易總貨值便達666億港元，較2017年躍增3倍。當然，要數富豪最傳統的投資則非豪宅莫屬，尤其以港島為主，渣甸山物業就是不少巨富商賈的心水。

雖然過去三年全球受新冠疫情影響，經濟亦受波及，但藝術品市場發展卻依然蓬勃。有藝術市場研究報告指，2022年全球藝術品公開拍賣總成交額達到165億美元，是到歷年來第四高。香港方面，過去亦有不少破紀錄的藝術品成交，例如張大千的《仿王希孟〈千里江山圖〉》，去年經香港蘇富比拍出，成交價超過3.7億，不僅一躍成為身價最高的張大千作品，更是蘇富比歷來成交價最高的中國書畫拍品。而於今年的香港蘇富比春拍，張大千的《花開十丈影參差》亦以2.5億港元成交，成為張大千第三高價的作品，也是該行今年春拍最高成交價拍品。

張大千的作品蘇富比中國書畫拍賣會上全場估價最高畫作。

蘇富比秋拍粉紅鑽 破「大劉」成交紀錄

除藝術品外，去年本港在寶石拍賣方面同樣造出世界紀錄。香港蘇富比在去年秋拍，以破紀錄的4.53億港元，拍出世上最純淨、色彩飽和度最高、重達11.15克拉的粉紅鑽石之一「威廉姆森粉紅之星」（The Williamson Pink Star），而以每克拉成交價則達517.8萬美元，刷新所有寶石每克拉成交價之世界拍賣紀錄。

這項紀錄此前是由有「渣甸山大地主」之稱的劉鑾雄，於2015年在日内瓦蘇富比以近3.8億港元投得的12.03克拉艷彩藍鑽「約瑟芬的藍月」（The Blue Moon of Josephine）保持。另外，這夥「威廉姆森粉紅之星」粉紅鑽更一舉登上拍賣史上第二高價之珠寶，僅次於2017年4月於香港蘇富比，以5.53億港元破紀錄成交的59.60克拉橢圓形粉紅鑽石「周大福粉紅之星」（CTF Pink Star）。

珍品名錶有價有市　豪宅投資最傳統

熾熱的珍品拍賣氣氛由去年一直蔓延到今年，且不限於實體拍賣。今年3月，一枚百達翡麗（Patek Philippe）天文陀飛輪腕錶，透過佳士得香港作網上拍賣，並以4,550萬港元成交，創下了網上拍賣最貴鐘錶紀錄。事實上，佳士得名錶部今年3場名錶春季拍賣亦刷新多項紀錄，當中一枚百達翡麗型號「雙錶冠世界時間腕錶」以獨立拍品形式登場最為矚目，吸引全球4大洲31個國家的藏家競投，最終以6,662.5萬港元成交。

百達翡麗腕錶經常吸引各國收藏家競投。

藝術品、寶石、名錶拍賣之所以有價有市，全因這些藏品具獨特性，加上高端市場對這些珍品一直有需求，故除具珍藏價值外也有保值作用。當然，要數富豪最傳統的投資之一，必然是房地產。香港豪宅市場因供應有限具保值功效，故一直深受富豪名人歡迎，其中港島渣甸山物業可說是不少巨富商賈的選擇，即使疫情期間仍有不少富豪入市。

疫情無阻富豪入市　渣甸山交投旺

2021年，耀才證券主席葉茂林便以逾2億元購入渣甸山白建時道豪宅新盤皇第1個三房單位，成交呎價達72,196元。去年中，該區亦錄得一宗大額成交個案，據稱由美心集團主席伍偉國以公司股權轉讓形式，購入白建時道雙號豪宅别墅。消息指該幢別墅成交價達約7億元，以實用面積計算，成交呎價約94,301元。可見擁供應稀缺地區的物業，都潛在升值空間，往往使買家身家增值不少。隨着中港通關，今年本港豪宅交投亦趨活躍。有資料顯示，高士美道5號屋地於4月中以7.5億元登記易手，買家背景未明。不過該物業原業主於2011年以約4.6億元購入，12年間升值超過6成。隨着渣甸山將有新盤推出，相信會吸引一眾名人富豪，屆時新盤勢成市場焦點。

渣甸山白建時道6號獨立屋外貌。

白建時道豪宅景觀。

渣甸山高士美道5號外貌。

即睇【渣甸山百科】系列：https://bit.ly/hket_jardines

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