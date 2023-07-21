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一清二白

副刊版 2023/07/21

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一清、二白、三紅、四綠、五黃。

不說別的，單說一碗正宗蘭州牛肉麵。難得老遠跑到大西北，不食他三五碗便枉此行。跟導遊說：「要正宗的，要老百姓大清早吃的那碗！」他臉有難色說道：「還是精品點，保證正宗！」

目的地明顯有點「遊客味」，惟見客人大部分是本地人。買票後，可目睹整個製作過程，小師傅把預先準備好的麵坯兒左拉右拉，不到十秒便成「二柱子」（即較粗約7mm麵條），熟練地拋進大滾水接受洗禮後，上碗加湯潑油添葱上肉一氣呵成，不足一分鐘，醫生手上已捧着大碗色香味俱全蘭州牛肉麵。

看來容易，實則卻很講究，一清是湯，湯要清而香濃很靠功夫，西藏氂牛腿骨和甘肅黃牛的肉作基礎老湯，其他佐料便各師各法，每間小店都有其不外傳秘笈，有加羊肝、有加老雞。二白是蘿蔔，講究的是選用黃河邊長大的蘭州大蘿蔔，汁多爽甜。三紅當然是辣椒紅油，本地客大匙地添紅油，但原來紅油講求香而不是太辣。四綠便是葱花香菜，要多要鮮要翠綠。五黃是精粹所在，麵條要拉得長、拉得細在乎筋度，西北地旱只能長小麥，甘肅小麥造成的生麵韌性強，但也要加上純鹼才夠筋度，以往正宗拉麵要加蓬灰（用蓬柴草燒製而成的草灰，能使拉麵更爽滑勁道及具獨特香味），現已禁用。

醫生捧着大碗麵問導遊：「夠正宗嗎？」他說：「不夠！我們以前是蹲着吃的，因那時大部分小店不設座位。」

為求正宗，唯命是從，唏哩呼嚕一會，一清二白變成一乾二淨！

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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