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做人要識望鏡

副刊版 2023/07/21

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以前有位跳舞老師，甫授課先教我們望鏡，認為要跳舞有進步，必學慣於在鏡中望着自己，那比任何技巧更重要。望鏡不是為了欣賞自己舞姿，而是專注看自己跳得不好、不夠靚處，能正視自己不足之處，才能有所覺悟。故此，每一堂課，他專捉不望鏡的同學，會直呼其名：「××望鏡！」

這個望鏡訓練，無論應用在跳舞或做人上，都有幫助。但凡遇上沒有自知之明的人，我真想模仿跳舞老師，大聲喝一句：「喂！望鏡唔該！」毫無自知之明的人，有很多variations，例如：一、老是覺得自己懷才不遇，但其實在他人眼中，平庸過平庸，根本只是懷才不足的資質。二、在公司表現一般，人緣又差，卻不忿老闆擢升隔離位同事而不升自己。三、相格極之討人厭，卻妄想別人會喜歡他。四、擁有富二代的脾氣，卻沒有富二代的實力。五、前半生從沒有幹出半件成功之事，成事不足敗事有餘，卻一直妄想後半生能飛黃騰達、一鳴驚人。六、無才無財無得無德，卻日日夜夜懷着心有不甘的氣憤。七、愛發自己照片給別人，但又不想想人家是否想看，更不考慮到奇形怪狀之相片會否把別人嚇個半死，害得人家要雞手鴨腳趕快delete。八、不知自己不討好，卻不勝其煩地以不同方式打擾別人。九、周身掛滿名牌扮貴族，卻只有俗氣沒有貴氣。十、毫無過人之處，卻期待別人刮目相看。十一、提出來的建議普通平庸，卻怪老闆不接納自己的提議。十二、見解見識都一般，卻經常大師/智者上身般，積極向人說道理。

望見以上頭細卻硬要戴頂大帽的人，不期然就想起錢鍾書在《圍城》中的一段話：「據說每個人需要一面鏡子，可以常常自照，知道自己是個甚麼東西。不過，能自知的人根本不用照鏡子，不自知的東西，照了鏡子也沒有用……人貴在自知，沒有自知之明的人，早晚會將自己活成一個笑話。」一個人因沒有自知之明而把自己活成一個笑話/笑柄，一點也不好笑。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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