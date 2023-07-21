  • 29°C
香港時間 : 2023721日 (週五) 02:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
報章

要聞
評‧析‧天下
金融
中國
國際
投資理財
地產
港聞
政治
評論
行政人員
工商
副刊
置業家居
投資理財周刊
昔日新聞

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球人口收入差距下降了20年

評論 2023/07/21

分享：

分享：

收入分配是各國都關心之事，但原來從全球過去200年人口收入分配的變化，我們會可看到世界各地經濟實力的此消彼長及將來大局如何演變，其中一個重要的事實，是近20年多來，全球人口收入並非如不少人所以為的更貧富懸殊，而是更趨向平等，而作出此種貢獻的主力，正是中國。

9年前及10年前，我兩次被梵蒂岡所邀，參加那裏的國際經濟學術會議，在2014年那一次，我碰上了一位原籍塞爾維亞、世界銀行的領導經濟學家（Lead Economist）米蘭奴域（Branko Milanovic），他是世界知名的收入分配專家。他因在世界銀行供職，掌握各國不少數據，當時有一份關於1988至2008年有關世界人口收入分配的研究報告，頗引起注意。近日他在美國〈外交事務〉上發表了另一篇文章，把數據更新至2018年，讓我們能更清楚的看到世界大勢。

中國經濟高增長 收窄世界貧富

量度收入分配的一種常用方法是計算某個社會的所謂「基尼系數」（Gini Coefficient，香港譯作「堅尼系數」，是根據英文發音的誤譯，內地用意大利原文的發音更準確），當人人收入都相同時，基尼系數為0，若1人得到所有收入，其他人皆毫無收入，那麼此系數便是1。基尼系數的值一定是在0與1之間（有時也被當作0與100），愈接近1，收入便愈不平均。

米蘭奴域把世界各國人口的收入數據不分國界地都放在一起，將他們視作同一地球村之人。如此一來，收入分配的差距會很大，例如住在紐約市的富人收入自然遠高於當地的窮人，但紐約的窮人收入又往往高於埃塞俄比亞的「富豪」。按此種計算法，世界人民收入的基尼系數一定頗高。據米蘭奴域的數據，2018年是0.601，我們可用常被垢病為貧富懸殊的香港作為比較，據統計處按2021年人口普查數據計算出的基尼系數，香港的人均「除稅及福利轉移後有從事經濟活動住戶收入」的基尼系數已降至0.376，遠低於世界人口的0.601。

中國2特點 人均GDP飈人口多

世界人口在2018年的基尼系數0.601，雖然遠高於香港，亦即貧富懸殊程度遠甚於香港，但其實這已體現了一種重大的改進。世界基尼系數的最高峰是0.694，出現在1988年，為何會在2018年大幅下跌至0.601，首次體現出世界人民收入的懸殊逐步緩解？

這主要是因為中國的高速發展。中國有兩個特別之處：第一，自1978年以來，她的人均實質GDP上升了43倍；第二，她的人口非常龐大。在1978年，世界人口中，主要都是窮人，其中最大的族群正是來自中國，有這麼多窮人，加上西方國家較為富有，基尼系數當然高企。在中國改革開放的頭20年，中國人民收入的迅速上升，雖然有利於降低窮國人民與富國人民的收入差距，但在收入的絕對數值上，中國仍太低，不足以撼動整個世界的格局。四小龍等新興經濟體，收入雖早已升至頗高的位置，但她們人口太少，對世界的基尼系數，影響也有限。不過，在近20多年來，中國的人均收入逐漸進入世界銀行所劃分的高收入階段，再加上中國人口眾多，中國頓一頓腳，世界也會震動，中國的高經濟增長，自然會等於世界的窮人大量減少，世界人口的基尼系數也大幅度降低。

中國將來的經濟會繼續高速增長，但我相信她對降低基尼系數的影響力會慢慢下降，原因是中國已進入高收入階段，收入的繼續上升，不會拉近窮國與富國的差距，甚至有可能把基尼系數再提高。

降基尼系數 印度非洲有望接棒

替中國接棒的可能是印度。此國人口眾多，人均收入不到中國五分一，顯然仍是窮國。近年她經濟增長不錯，若此趨勢能持續一段時間，可以複製部分中國過去的成績，一大批窮人的收入可提升，世界人口的基尼系數可再下降。但印度社會問題複雜，窒礙增長的因素很多，未必能持續高增長很久。若印度無法對拉低世界人口的基尼系數起很大的貢獻，我們還應把注意力放在非洲諸國之上。

非洲55國人口眾多，收入也低，若能因參加一帶一路而融入世界經濟供應鏈中，前途也無可限量，有實力接手降低基尼系數。

4千萬中國人收入 超美半數人口

米蘭奴域的報告頗多有意思之處，例如，他指出當前中國大約有4,000萬人的收入達至美國人收入中位數或以上，亦即這4,000萬中國人比半數美國人口收入更高。他估計，在20年內，中國高收入人口的人數會與美國的高收入人數相若。這意味着中國一個實力強大的中產階級會出現，購買力及生產力都可能超越美國，世界格局又會起到質的變化。

中國改革開放，經濟高速增長，人民收入迅速上升，加上人口眾多，有助收窄世界人口貧富懸殊。（新華社資料圖片）

撰文 : 雷鼎鳴 香港科技大學經濟系前系主任

欄名 : 評論

最新專欄文章 更多

AI以人為本 與品牌情感價值
今日
AI以人為本 與品牌情感價值
從4個維度 看全面準確落實國安法
2023/07/20
從4個維度 看全面準確落實國安法
海南風起雲湧 港宜把握商機
2023/07/19
海南風起雲湧 港宜把握商機
國安法通緝令有其必要性
2023/07/19
國安法通緝令有其必要性
生成式AI商業化 版權爭議怎解決？
2023/07/18
生成式AI商業化 版權爭議怎解決？
貧富懸殊 中國 經濟 GDP 人口 印度 非洲 世界銀行 雷鼎鳴 一帶一路

下一篇文章

AI以人為本 與品牌情感價值
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？