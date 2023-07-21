AI以人為本 與品牌情感價值

為企業客戶提供調研洞察超過40年的Gartner，在2022年底發布了全球性人工智能（AI）技術成熟度曲綫（Hype Cycle），分析了四大類AI的創新技術與商業益處，並探討AI未來發展前景及其影響（見附表）。

上述文章說明了AI技術發展在疫情期間經歷了從「期望膨脹期」到「破滅谷底期」，即2020至2022年期間的元宇宙、NFT、DAO、區塊鏈等AI相關概念的快速膨脹到快速沉寂，請參考附圖。

2023年初，全球進入後疫情時代，各地陸續通關，人工智能新技術突破浪潮接力發酵：從OpenAI Chat GPT4.0到馬斯克連署叫停人工智能（AI）等熱議話題，似乎AI技術發展正在進入「穩步恢復期」。

顛覆性技術的出現是驅動經濟發展的重要元素之一，根據美國馬里蘭大學市場營銷專業講座教授羅蘭•T•拉斯特在《情感經濟》一書中的分析，縱觀AI的發展歷史，大致分為機械的，思維的和情感的三個階段。「機械經濟」屬於19世紀前的經濟模式，隨着AI崛起帶來的第四次工業革命引領現代人類進入「思維經濟」模式，緊隨其後的「情感經濟」正悄然而起，很快將會取而代之，在此背景下，能夠創造、傳播、管理與交付高情感價值的品牌將會成為領先品牌。

營銷之父菲力浦•科特勒在《營銷革命5.0》中，提出營銷已邁進5.0時代，其最大特色是「人性化科技」，這個時代結合了之前營銷3.0的「以人為本」與營銷4.0的「從傳統營銷到數字營銷」。把上述四個維度（工業、經濟、AI、營銷）結合起來思考，即營銷5.0的「人性化科技」結合「情感經濟」以及第4次工業革命的資訊-物理-生物系統快速融合，得出初步結論：AI崛起快速融合不同的物聯網與生態圈，真假難分，虛實難辨，體力與思考不再是人類的強項，惟有情感屬於人類最後橋頭堡，是人心的最大同溫層，假如品牌欲在「情感經濟」時代維持領先的心智定位，必須為主流消費者提供高情緒價值。

營銷5.0時代下的主流消費群體正是阿爾法（Alpha）世代，即2010年至2025年左右出生的消費者。這批消費者的特點：視覺為樂、互動為上、個人為主、真情為尚、ESG為重、社群為先。估計到了2025年，Alpha世代消費者的人數將會高達20億，約佔全球人口25%，將會成為最大影響力的消費群體之一。

上述討論帶出三個問題：1）根據AI技術成熟度曲綫（Hype Cycle）與摩爾定律，我們距離AI「高效成熟期」還遠嗎？2）出生於AI崛起（第四次工業革命）時代的Alpha群體有甚麼消費者行為特點？3）隨着AI技術高效成熟，品牌對Alpha世代消費者的策略應該有甚麼變化？

上述Gartner人工智能技術成熟度曲綫中首三個類別的AI，即「資料為本」，「模型為本」與「應用為本」，正是大家討論的重點與擔憂的地方。這三個類別的AI發展使專家學者們擔憂的最大源頭，其實是對於管理第四類別的「人類為本」AI的落後與忽視。

本文嘗試從「以人為本」的角度出發，討論高品牌情感價值如何透過提升「負責任AI」，「數位倫理」及「數位道德」等因素，來應對前面三個類別的AI發展挑戰。最近，天主教教宗方濟各及美國聖塔克羅拉大學（Santa Clara University）馬庫拉應用倫理中心，便共同成立「技術、倫理和文化研究所（ITEC）」，並聯手發布一份140頁的科技企業人員技術管理手冊，名為《在破壞性技術時代的倫理：營運路綫圖》。據外媒Futurism報道，這份指南的內容圍繞着人臉辨識、資料追蹤、資料加密等數字倫理困境，並建議了7項指引及具體對應步驟，像促進資料透明度、尊重人權等，是科技型品牌提升情感價值的北極星。

在後AIGC時代與雷庫滋維爾（Ray Kurzweill）預示的強人工智能（AGI）奇點中間，將會是我們可見未來所身處的「情感經濟」時代。為了搶佔Alpha世代消費者的心智，品牌未來的整合營銷傳播（IMC）策略需要注意以下六點：

1）表情符號

Alpha世代的消費者是視覺為樂的，由於這群消費者碎片化時間的增加，品牌需要迅速透過視覺元素和多媒體載體進行資訊傳播，這會對「視覺品牌身份」（VBI）有較大衝擊，每個成熟的品牌都應該有一個VBI，在一個充斥着圖像的世界裏，品牌的視覺身份方面變得更加重要。

在情感經濟下，品牌的VBI透過海量的表情符號（Emoji）來表達，據調研顯示，僅在臉書Messenger和臉書中就有高達50億個表情符號在使用。與沒有表情符號的帖子相比，使用表情符號的臉書帖子獲得的喜歡和評論和分享多57%，評論和分享多33%。

另外一個例子，達美樂（Domino Pizza）推出了一個隨處可見達美樂的活動，它允許用戶通過簡單地發布披薩表情符號來訂購他們最喜歡的披薩。達美樂報告稱，在活動上綫後的幾天內，其銷售額增長了50%。只用一個披薩表情符號，達美樂就透過消費者同化效應達到品效合一的結果。但是高度視覺化的品牌必須資訊一致，否則，更具審美意識的消費者將會對VBI的變化表現出更高的敏感性，並對強烈不一致的品牌描述做出負面反應。

2）人機合一

Alpha世代成長中主要接觸智能手機、平板電腦和電腦等數位媒體。這種曝光習慣導致了他們視覺為樂，互動為上的偏好，他們認為互動內容更具吸引力和身臨其境。臉書，照片牆等社交媒體的熟人互動大行其道便是最佳例子。

樂高又是一例，它有效地利用視覺吸引力和互動內容來定位Alpha世代，通過分享符合其目標受眾興趣的引人入勝的互動內容，在照片牆和YouTube等社交媒體平台上創造了強大的影響力。樂高還在其網站上創建了幾個互動遊戲和活動，例如樂高生活，這是一個社交媒體平台，孩子們可以分享自己的樂高創作，從其他孩子那裏獲得靈感，並參加挑戰和比賽。該平台允許孩子們以有趣的方式與品牌互動，並鼓勵他們與同齡人分享他們的創作，提高品牌知名度和忠誠度。

最近韓國一個交響樂團更聘用了EveR 6的樂團指揮機器人完美完成指揮樂團演奏的工作，這又是人機合一的例子，但是EveR6對於即興演出或臨時改動暫時還未有能力應對。未來的品牌需要開始思考如何透過人機合一來服務Alpha世代消費者，並傳播更高的情感價值，包括文創品牌。

3）個人客製

Alpha世代又稱為「熒幕少年」（screenagers），這些年輕人都是與iPad與照片牆同步誕生的世代。他們的成長過程是個人為主，習慣了數字技術提供的個人化與客製化的千人千面服務形式，Alpha世代從小就以平板電腦和智能手機為伴，甚至有些父母以這些「電子奶瓶」來讓Alpha世代的小孩鎮靜下來。

例如顧客專程光顧星巴克，購買根據他們的喜好訂製的飲料，因為顧客在其他競品中不是那麼容易找到類似的個人客製化產品與服務，因此星巴克2023年的銷售額同比增長了28%。星巴克還擁有食品和飲料市場上最成功的基於應用程式的獎勵計劃之一，在美國擁有約3,000萬會員，星巴克卡的存款額超過33億美元。

該公司創建了一個無縫的數位生態系統，似乎能夠滿足Alpha世代的感知需求和期望。為了與Alpha世代相處，餐飲服務類品牌需要像星巴克一樣，創造數位環境，以按照他們的條件「滿足」這些新消費者。例如修改功能表選擇的能力。

4）返璞歸真

10多年前，劍橋分析濫用社交媒體資料製造虛假民意趨勢預測，影響美國大選選情。最近OpenAI ChatGPT 4.0最為人詬病的是其答案裏面出現海量錯誤資訊而沒有進行自我審查。另一款名叫Deepfake（深偽）的軟體可輕易把其他人的視頻與音訊嫁接到事主的人臉與聲音，真假難分。早前香港警方便報告有騙徒利用AI換臉換聲技術進行詐騙，或利用上述深偽技術製作假新聞報道引誘市民參與虛假投資計劃。

未來AI驅動的社會環境將會是充滿真假難分的資訊，真實性變成高稀缺性的資源。假如品牌能夠協助消費者，進行有公信力的真假測試，將會獲取很高的市場價值。

例如，一家名叫威視佰科的科技公司，研發出一種透過AI演算法進行多光譜分析的感測器，普及光譜傳感技術的應用，其推出的一款消費端產品是「甄測分析寶」，可以分析名酒如茅台的真偽或者是母嬰產品的熒光劑含量等。其價值包括檢測成本與難度都低，強大資料庫，小巧便攜，檢測結果即時視覺化等。

除了上述看得見的產品價值外，對於真情為尚的Alpha世代消費者，假如品牌的產品與服務在真假難分，虛實難辨的後AI生成內容（AIGC）時代，不能如實體現其宗旨、使命、願景、價值觀，這批消費者很快便會捨棄那些虛情假意的品牌。

5）上善若水

騰訊與谷歌都有提倡「科技向善」的價值觀，「善」可以分為「與人為善」與「善待地球母親」兩個層次。Alpha世代以ESG為重，他們成長在一個氣候變化影響日益明顯的地球，因此具有社會和環境意識。Alpha世代很有可能優先考慮符合其價值觀並對環境產生積極影響的品牌。

巴塔哥尼亞（Patagonia）這家戶外服裝和裝備公司通過強調其產品對環境的影響和支援環境事業，在其營銷工作中優先考慮可持續性和社會責任。他們經常在社交媒體管道上使用視覺上吸引人的互動內容來展示他們的產品並突出戶外生活方式。一個例子是巴塔哥尼亞的「Worn Wear」活動，該活動側重于巴塔哥尼亞產品的耐用性和壽命，並鼓勵客戶修理和回收他們的衣服，而不是購買新產品。該活動還具有互動元素，例如產品維修視頻和「Worn Wear」商店，客戶可以在其中買賣二手巴塔哥尼亞產品。

6）社區遊戲

社交媒體的流行，體現了Alpha世代崇尚社群為先的精神，而Web3.0的流行得力於他們對於自由平等的社群結構的渴求，而元宇宙、DAO、區塊鏈與NFT等概念的興起，也是由於元宇宙能夠支援大量Alpha世代的用戶在同時、同地、同步，體驗同一事件，這種萬物皆可互聯互動的狀態是吸引Alpha世代消費者的。

約四分三的美國兒童在Roblox上參與虛擬遊戲，Alpha世代的遊戲玩家的數量多於Z世代，Y世代及X世代。這等於說，每年全球大約有1.4億新玩家出生，幾乎每個Alpha世代的消費者都是潛在的遊戲玩家。

品牌想抓住這群2010年或以後出生的消費者的注意力，就需要考慮透過社群為尚的遊戲化體驗來服務這群玩家。這個市場是巨大的，以Minecraft為例，其（遊戲玩家）人口僅次於中國與印度。

又比如耐克利用AI創想了一場遊戲（比賽），將1999年贏得了第一個大滿貫冠軍的Serena與18年後贏得澳網冠軍的Serena進行對決。兩個Serena進行了5,000次對決和13萬場比賽。170萬觀眾在YouTube上觀看過這場大決賽，觀看次數有機增長了1,082%，打破了耐克在YouTube上的所有有機觀看紀錄。

亞里斯多德說過，「情感是所有改變着人們、影響着人們的判斷並與快樂和痛苦相伴的感覺的集合。」在所有可以改變消費者判斷的情感中，信任是對品牌最有價值的一種情感，需要累積長時間的正面體驗才能建立起來，而破壞品牌信任僅需要一次強大負面情感的衝擊便足夠。

為了搶佔Alpha世代消費者的心智定位，建議品牌透過上述六種策略提供長期情感價值，包括以表情符號為載體的VBI、人機合一的強共鳴感互動、個人客製化的沉浸式體驗、返璞歸真的真摯營銷、上善若水的ESG價值觀、互聯互通的社區遊戲。Alpha世代消費者期待可信任的品牌，而品牌透過AI提供高情感價值，也有助於AI信任、風險和安全管理（AI TRiSM）體系的建立，並可確保AI模型治理、可信度、公平性、可靠性、穩健性、有效性和資料保護。

▲ 作者認為，未來AI驅動的社會環境將會是充滿真假難分的資訊，對於真情為尚的Alpha世代消費者，假如品牌不能如實體現其宗旨、使命、願景、價值觀，這批消費者很快便會捨棄那些虛情假意的品牌。（法新社資料圖片）