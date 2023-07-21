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逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手

行政人員版 2023/07/21

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筆者曾經臨危受命出任上市公司的CEO，最後功成身退。最近常常在想，如果今日歷史重演，要出手挽救一家陷入困境的軟件公司，在一眾AI軟件如此發達的當下，身為公司的CEO，要如何利用科技帶領公司走出困境？

...

撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）

欄名 : 創智箴言

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