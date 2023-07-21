逆向提示工程配合AI 制定公司策略好幫手 行政人員版 2023/07/21 分享： 分享： 筆者曾經臨危受命出任上市公司的CEO，最後功成身退。最近常常在想，如果今日歷史重演，要出手挽救一家陷入困境的軟件公司，在一眾AI軟件如此發達的當下，身為公司的CEO，要如何利用科技帶領公司走出困境？ 面 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 撰文 : 黃岳永 香港科技大學副教授兼高級顧問（創業） 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 未來Web3新世界 與生活息息相關 2023/07/14 未來Web3新世界 與生活息息相關 AI元年半年結 α世代做好準備 2023/07/07 AI元年半年結 α世代做好準備 元宇宙教育應用增 加強互動啟發創意 2023/06/30 元宇宙教育應用增 加強互動啟發創意 從蘋果推銷產品 透視高手說故事法則 2023/06/23 從蘋果推銷產品 透視高手說故事法則 港產「保安雲」系統 提升值勤人員安全效率 2023/06/16 港產「保安雲」系統 提升值勤人員安全效率 創新科技及應用 人工智能 產品 行業 軟件