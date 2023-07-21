麥當勞「Coach McNugget Art World」 麥樂雞主題藝術展登陸西九文化區

麥當勞有唔少經典美食陪伴港人成長，黛安聽聞，為慶祝麥樂雞推出40周年，香港麥當勞將聯乘多界別創作總監Kevin Poon登陸西九文化區Arts Pavilion，以及5位知名當代藝術家，包括VANDYTHEPINK、Jon Burgerman、UFO907、Gyuhan Lee及FrankNitty3000，一齊打造首個以麥樂雞為主題嘅沉浸式當代藝術展覽「Coach McNugget Art World」。

展覽以「Please Share」為主題，香港麥當勞行政總裁黎韋詩話，希望將呢份經典滋味用前所未有嘅方式同大家Share。麥當勞更首度夥拍The Sandbox，於元宇宙打造「McNuggets®Land」，並提供首個麥當勞主題遊戲等，帶嚟另類趣味體驗。麥當勞App會員即日起可到指定網站購票，每張售$20，門券所得款項扣除必要支出後會撥捐「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」。

展覽詳情

日期︰7月29日至8月20日

地點︰西九文化區藝術展亭

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本文轉載自《晴報》

▲ 黎韋詩（左）與展覽策展人Kevin Poon合照