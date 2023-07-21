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讓病毒止於自己

行政人員版 04:00 2023/07/21

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朋友和我都在5月中感染了新冠病毒。我連自己房間也沒有離開過，才沒感染家人和工人姐姐。朋友卻說她如常外出活動和吃飯。我忍不住訓斥她，說自己就是因為別人缺乏公德心才被感染。我是在母親節當日感染的，當時鄰桌一名食客不停咳嗽，滿臉病容，第二天我和媽媽都確診了。幸好其他家人沒受感染，女兒正在考國際公開試，如果她被感染便無法應試，對她入大學造成嚴重的影響。我也慶幸爸爸沒有中招，可以照顧我媽媽。

雖然政府已沒再公布新冠死亡數字，但我相信仍有人因而喪生。我們不能因為自己風險低，而忽略其他高風險人士，特別是長者、長期病患及兒童。此病令我發了兩日高燒，幾乎無法工作。我的那個朋友甚至要入院治療，絕非一般傷風感冒。

新冠病毒雖已愈趨溫和，但在一些人身上仍引發較劇烈反應。每個人都應盡量讓病毒止於自己，不感染其他人，不僅是新冠病毒，而是所有傳染病。這是基本的公德心，所以如果出現呼吸道病徵的話，就不要外出用膳了。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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