疫情過後，市民更為重視健康和財富管理，對保險服務的需求也隨之增加。除了產品本身之外，良好的客戶體驗亦是大家愈發注重的一環，對於高端客戶而言，優質的保險服務環境更能加強品牌信任度。蘇黎世最近於尖沙咀開設貴賓中心「蘇黎世尚越理財中心」，正是為了緊貼客戶所需，創造全新保險服務體驗。

尖沙咀素來是購物、娛樂、文化活動集中地，蘇黎世在此設立貴賓中心，方便客戶在鬧市購物消閒之餘，可瞬間抵達安靜、舒適且私隱度高的空間，享受高質的理財分析及保險服務。「蘇黎世尚越理財中心」設於尖沙咀購物區，交通四通八達，且擁有無敵海景。貴賓中心設多個會面室，讓客戶無憂地與財務策劃師詳談個人財務安排。

「蘇黎世尚越理財中心」設有一條龍服務，客戶可與財務策劃師進行理財分析、選擇合適產品、購買保單和繳付保費，而蘇黎世的人員亦會全程坐鎮，為客戶與財務策劃師解答疑難。貴賓中心地理位置優越，亦方便訪港旅客在香港遊覽期間，親臨「蘇黎世尚越理財中心」辦理身份認證手續。



配合客戶需要 推出適切產品



新冠肺炎疫情改變了保險市場的生態，市民尤其關注健康及財富管理。大家不但更注重健康，而且有感通脹來襲下醫療成本上漲，所以長遠必須尋找合適工具抵禦突如其來的醫療開支；同一時間，外圍環境不確定因素日益增加，高效的財富管理為增加安全感的方法之一。蘇黎世集團擁有超過150年歷史，穩健的業務一直被客戶視為信心之選。在香港，我們深明以上客戶兩大需要，除了一向廣受市場歡迎的投資相連壽險和危疾保險外，早前已推出了蘇黎世近十年來首個儲蓄型壽險——瑞駿萬用壽險計劃，未來亦會推出保障型投資相連壽險。

事實上，蘇黎世的投連險產品表現出色，單單在 2023 上半年已榮獲4個獎項，足見市場地位：

• 《彭博商業周刊/中文版》金融機構大獎2023 - 人壽及財富管理卓越大獎

• 新城財經台「大灣區保險業大獎2023－香港站」- 傑出投資相連人壽產品獎

• 《明報》卓越財經大獎2023 - 卓越投資相連壽險產品大獎

• 《指標》財富管理大獎2022 - 投資相連壽險計劃（同級最佳）

本港與內地今年起恢復通關，因應本港保險金融產品一向甚受內地客戶歡迎，內地客戶的購買力將會陸續釋放。蘇黎世新推出的貴賓中心和產品，既迎合了本地客戶需要，也同時滿足了國內訪港旅客對財富傳承及儲蓄的龐大需求 。

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