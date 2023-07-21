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信和集團 建構更美好生活

特約 16:00 2023/07/21

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香港經濟日報企業大獎2023：可持續發展領先企業

信和集團扎根香港，逾半個世紀以來致力「建構更美好生活」，透過「綠色生活」、「創新構思」和「心繫社區」3個重點範疇，推動健康舒泰，頌揚匠心設計，將可持續發展融入業務各個層面，從建築規劃到綠色物業管理，從推動創科到承傳文化歷史，從關顧員工到服務社群，為持份者創造長遠價值，與社會同心發展，建構宜居、宜作、宜樂的社區。

貫徹ESG理念 締造綠色建築環境

集團於2020年發表《可持續發展願景2030》，及後於2022年增加目標至合共38項，涵蓋再生能源、減塑、環保建築認證及創新科技等重要範疇，並簽署支持聯合國全球契約、「Business Ambition for 1.5ºC」及氣候相關財務信息披露工作小組（TCFD）等國際倡議。此外，集團發表《減碳藍圖》及展開風險評估，訂立長期策略及全方位方針，致力於2050年前實現淨零碳排放。

集團深明建築環境對身心健康的重要性，為旗下香港新建物業取得綠建環評認證及「WELL™」建築標準認證。此外，集團推動循環經濟，包括與本地初創企業EcoBricks攜手推出新方案，有效處理7類塑膠廢料，包括混合塑膠和合成塑膠，升級再造成建築用的環保磚，應對都市廢棄塑膠問題。除香港黃金海岸、香港富麗敦海洋公園酒店及奧海城外，集團計劃將EcoBricks應用於其他合適物業，並會繼續鼓勵租戶及顧客參與回收塑膠。

以科技提升物業能源效益

集團在發展物業同時關注施工及項目周邊環境，引入數碼科技及創新方案，推動可持續發展。集團在旗下工地引入能源儲存系統「淨能櫃」，結合「潔淨能源」和「儲存系統」，供電予天秤、電焊機、起重機等重型地盤機械，同時具有自動充電調節功能，較傳統柴油發電機寧靜及減少碳排放量達75%，亦沒有氮氧化物（NOx）、懸浮粒子及二氧化硫等污染物排放，有助改善周邊空氣質素。此外，配合IoT雲端平台，「淨能櫃」可實時監察設備的狀態及收集各種有用數據，幫助項目團隊分析，以及全面審視設備和工地運作情況。

集團率先於朗壹廣場採用「OpenSpace.AI 360」，以360度全景視頻捕捉和空間映射技術，透過圖像識別AI人工智能算法、大數據雲端管理工程進度和品質系統，提高建築效率和施工質素。

此外，集團積極利用物聯網（IoT）、大數據及人工智能等科技提升物業管理及環保績效，令物業更節省能源。為進一步支持創科發展，信和集團於2018年成立「信和創意研發室」，提供沙池平台讓科技企業測試及驗證新意念或方案。集團亦與合作夥伴推出企業創新計劃「城慧」，培育具潛力的創新技術解決方案。部分入選方案已通過概念驗證及測試階段，並率先於集團旗下項目試用。


「集團彙集最佳作業、建築設計、創新科技和綠色管理等，融入業務各層面，致力為持份者創造價值。我們將繼續精益求精，提供卓越品質，服務社群，建構更美好社區。」- 信和集團副主席黃永光
 

信和置業自2012年9月起納入為「恒生可持續發展企業指數系列」，在推動企業可持續發展、提高環保績效、社會責任和企業管治方面的努力備受肯定，而近期信和置業取得評級包括：
●  香港首家入選Global 100 全球100大可持續發展企業的發展商
●  獲納入道瓊斯可持續發展亞太指數，標示集團可持續發展表現位列亞太地區前20%
●  獲納入國際評級機構標普全球（S&P Global）的2023年度可持續發展年鑑
●  在全球房地產可持續標準（「GRESB」）獲「全球業界領導者（上巿企業）」、區域上市企業業界領導者（亞洲）及區域業界領導者（亞洲）評級，並在2022年度GRESB房地產評估獲頒發可持續發展標準最高的5星級別
●  MSCI環境、社會及管治指數評級獲上調至「AA」級
●  連續兩年獲Sustainalytics評為「亞太區域ESG最高評級企業」及保持「低風險」評級

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards

（特約）

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