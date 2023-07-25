東方匯理資產管理 多元策略 助客戶實現資產管理目標

▲ 東方匯理資產管理香港區行政總裁程劍慧（左）感謝一眾客戶和合作夥伴對東方匯理的支持和信任，並謂公司會繼續透過責任投資助客戶實現資產管理目標。

香港經濟日報企業大獎頒獎禮2023：傑出資產管理策略



近年環球經濟及投資市場充斥諸多不確定因素，投資者想在可控的風險下爭取收益，一套穩健和持續的資產管理策略絕對不可缺少。在「香港經濟日報企業大獎2023」中獲頒「傑出資產管理策略」的東方匯理資產管理香港有限公司（下稱東方匯理），多年來致力透過多元化的投資策略與方案，協助客戶捕捉長期資本增值機遇。想知道他們如何幫助客戶實踐目標，且由東方匯理資產管理香港區行政總裁程劍慧分享箇中關鍵。

東方匯理乃全球十大資產管理公司之一*，為超過1億名零售、機構及企業客戶提供全面的理財和投資方案，涵蓋主動和被動管理，並橫跨傳統和另類資產。「以管理資產（AUM）規模計算，我們是歐洲最大的資產管理公司*，在責任投資方面更有逾30年經驗。」程劍慧表示，近年全球對環境、社會和企業管治（ESG）的關注，突顯東方匯理在責任投資的專長。投資團隊不只為客戶提供宏觀的市場資訊和投資觀點，同時善用自身在ESG方面的豐富經驗和資源，把ESG的考量融入投資策略，助客戶實現管理風險、發掘機遇的目標。



兩大核心文化贏得客戶信任



近年，企業以至投資者對ESG與可持續發展的關注程度與日俱增，多年來，東方匯理一直把責任投資視為公司企業文化的重要基礎，更視ESG因素為內部研究過程的核心環節，透過將ESG分析融入投資過程，發掘在可持續業務模式具優勢的企業，並評估其與ESG相關的風險，從而為投資團隊提供更具前瞻性的研究分析。程劍慧指出，該公司所管理的ESG資產規模在全球資產管理公司中名列前茅。

在ESG以外，程劍慧又提到客戶為先（client focus）乃東方匯理另一個重要的企業文化。「有別於市場上的標準化投資策略，由於公司非常注重客戶的想法和需要，所以我們會為客戶提供度身訂造的投資策略，確保有關策略能滿足客戶的實際需要。」

她解釋，東方匯理的Services and Solutions Team（客户方案團隊）專注按客戶需要為其設計及打造專屬方案。「例如早前我們與渣打銀行合作推出的基金產品便是為該行及其客戶度身訂制，令產品切合他們的投資方向和取態，幫助投資者達成投資目標。」程劍慧形容，任何時候把客戶利益放在首位乃東方匯理的競爭優勢之一，也是該公司深受客戶歡迎的原因。



善用金融科技提升管理成效



東方匯理除了關注個人投資者的需要外，為迎合機構及企業客戶對責任投資的重視，亦有提供不同的投資策略，協助相關客戶達致他們的ESG目標。「我們除會為他們提供適合的投資策略，包括推出多元淨零排放主題產品外，更開發了一個名為ALTO Sustainability的平台，供機構客戶和資產管理顧問使用。」程劍慧指出，該平台可讓使用者就其投資組合在ESG方面的影響獲得所須的分析，例如了解組合內的投資包含多少綠色元素及淨零排放量等，繼而作出相應的決策，同時可提供數據協助企業完成聯交所或其他監管機構對ESG披露的要求。

提到科技的應用，近年愈來愈多資產管理公司在業務中加入創科應用，程劍慧強調，作為一家以客為先的資產管理公司，東方匯理相信「人」的角色不可或缺，惟隨着相關科技的發展日趨成熟，公司亦積極善用人工智能（AI）與金融科技等提升決策及投資管理成效，例如協助團隊就市場變化或客戶需要，對股票或行業板塊作快速篩選或模擬組合變動。

「我們研發的Amundi Technology（ALTO），便是致力透過創新技術和服務優化客戶體驗。」程劍慧指出，ALTO平台設有不同的模組，包括上述的ALTO Sustainability，能夠為資產管理顧問、機構及企業客戶等使用者提供更方便高效的途徑，調整投資策略中的組合，並評估相關風險和回報。「當然，在應用以外，我們亦會就市場的趨勢，在投資方案中提供特定主題的選項，助投資者捕捉有關機遇，例如近年大熱的新能源和電動車產業等便是最佳例子。」



制定ESG目標 攜手推動責任投資



談及近年資產管理市場的發展狀況，程劍慧不諱言，過去數年受環球經濟與地緣政治影響，投資市場表現反覆，部分投資者可能因投資受挫而變得保守，甚至增持現金比例。「將資金調配到現金存款作為短期的策略調整並無不可，但假如以此作為長遠的投資策略，在目前高通脹的環境下投資組合的實際購買力可能會跑輸通脹。」

程劍慧表示，本港不少投資者的焦點均集中在香港與內地市場，儘管中國經濟仍然存在下行風險，但個別內地股票和債券仍具有相當的吸引力。同時，亞洲市場的前景比中港樂觀，值得留意。因此，她建議客戶在調整短期策略的同時，應該保持規律的投資習慣，並審慎分析市場資訊，選擇適合自己的投資策略，例如透過多元投資策略，投資多個資產類別、行業及地區，以實現預期的風險和回報目標。而該公司亦有一系列多元化的投資策略迎合不同客戶的需要。

對於是次獲獎，程劍慧直言深感榮幸，她更藉此感謝一眾客戶和合作夥伴對東方匯理的支持和信任。她重申，作為一家負責任的資產管理公司，未來東方匯理會繼續以原有的方針，為個人和機構及企業投資者提供合適的投資策略。「公司早前提出了多項2025年ESG目標，除了在主動投資策略中加入ESG元素，亦會增加被動式管理責任投資產品，目標是令40%的ETF產品成為ESG ETF，藉此在幫助客戶實現目標的同時，一起推動責任投資。」

香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



* 2022年6月出版之IPE《500大資產管理公司》，截至2021年12月31日之資產管理規模。

本文不擬被視為要約或招攬購買或出售證券，當中包括基金股份。本文所載的觀點及/或所提及的公司不應被視為東方匯理資產管理的建議。所有意見及估計可以隨時作出更改而毋須事先通知。在適用之法律、規則、守則及指引允許的範圍內，東方匯理資產管理及其相關公司對任何因使用本文所載之資料而引致的直接或間接損失概不負責。本文只能分發予獲淮接受之人士，及任何可能接受本文而沒有違反適用法例及條例之人士。本文並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(“證監會”) 的審閱。 本文撰寫的目的只為提供資訊，並不代表已參考個別可能接收到本文人士的個別投資目標，財務情況及個別需求。有意投資者應就個別投資項目的適合程度或其他因素尋求獨立的意見。投資者不可單靠本文而作出投資決定。

投資涉及風險。市場、基金經理以及投資的過往表現及任何基金投資的經濟市場、股市、債市或經濟趨勢預測並非將來表現依據。投資回報以非港元或美元為單位可能因匯率波動而令投資總值下跌或上升。投資可跌可升，投資者必須閱讀銷售文件以取得更詳盡資料，尤其當中所載投資風險之陳述。本文乃由東方匯理資產管理香港有限公司編製。

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（特約）