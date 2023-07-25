天加思茂特　優化中央空調冷水機　助企業節能減碳

▲ 天加思茂特香港有限公司總經理李在德表示，能獲得「傑出商業減碳排放方案」獎項，認可了公司上下的努力，有助提升同事的自我認同感。

香港經濟日報企業大獎2023：傑出商業減碳排放方案

根據機電工程署發布的《香港能源最終用途數據》中顯示，在2020年電力使用的最終用途有31%是空氣調節，是用電量最多的用途。愈來愈多企業關注氣候變化議題，將節約能源加入企業可持續發展策略，而優化空調系統正是其中一個可以得到較大效益的方案。天加思茂特香港有限公司（下稱天加思茂特）專注提供商業節能減碳方案、空氣淨化方案、供應及生產無油離心冷水機，致力為商業客戶提供適切的解決方案。該公司憑着集研發、製造、銷售於一體的優勢，及高效節能的解決方案，在香港經濟日報企業大獎2023獲得「傑出商業減碳排放方案」獎項。

在商業大廈中，空調的耗電量是最大佔比。早在二十多年前，天加思茂特就推出無油離心冷水機，採用了在當時較先進的磁浮技術，令冷水機的製冷效果提升，同時減少能源消耗。天加思茂特香港有限公司總經理李在德表示，空調行業向來是一個相對由大集團領導的行業，天加思茂特憑着當時相對前瞻的創新技術，成為傳統空調市場的挑戰者，現時更在商用中央空調系統方案擠身至全球第五位。

▲ 李在德在香港經濟日報總經理兼社長陳麗珠手中接過獎項。

前瞻可持續發展趨勢 節能同時為企業節流



在李在德看來，減低碳排放並不是一朝一夕，短短幾年時間可以見到成果，需要持之以恒。「早在大環境有這個趨勢前，公司董事長蔣立擁有前瞻視野，關注可持續發展，重視『低碳』、『Green』、『Clean』的概念，積極投放資源。所以我們在市場開始重視可持續發展理念時，已經有完善的產品及解決方案，並有充足的經驗，成為行業中節能減碳的專家，為客戶提供適切的解決方案。」

隨着近年多了企業重視可持續發展，將節能減碳列入公司發展策略，企業更願意投資在環保節能的設備。李在德以酒店為例：「能源是僅次於員工的第二大營運成本，空調系統佔大廈耗電量40%，改用無油離心冷水機，可以為酒店節省10%總耗電量，相當每年為地球減少60萬公斤的二氧化碳量。」

李在德更認為現時是企業實踐節能減碳的好時機，除了是關注氣候變化帶來的影響，推動可持續發展之外，能為企業節省營運成本，亦是一個很好的誘因。「企業要增加盈利，不外乎開源、節流。在過去的低息環境，企業很容易透過不同的投資項目賺取較高回報。而近年，銀行借貸利率較高，要找到好的投資項目不容易，開源的難度提高，企業就會考慮節流。另一方面，近年能源價格提升，企業每節約一度電，帶來的價值更多，促使企業更樂意投資在節約能源措施。」



磁浮技術提升製冷效能 適合商業應用



天加思茂特致力為辦公室、酒店、數據中心、醫院等提供商業減碳節能方案。李在德指營運時間較長的企業或機構能夠透過無油離心冷水機的高效製冷和節能帶來更高效益。他續指：「數據中心是最大的應用場所，由於是24小時運作，只要提升空調效能，就能有最大的得益。」

無油離心冷水機的造價成本較傳統冷水機貴20%至30%，但隨着市場開始普及，製作成本壓縮，成本回收期可以縮短至兩年左右。李在德解釋無油離心冷水機的原理：「空調內部的壓縮機運作時，會將雪種壓縮，然後散熱。傳統的冷水機在壓縮過程因為零件會摩擦，需要添加機油，但是機油會阻塞管道，令冷卻效能降低。」他以血管作為比喻，汽化的機油遇冷會凝固，尤如黏附在向管壁上的膽固醇，會堵塞血管，令空調的效率下降，機件亦容易耗損，需要清潔或更換。然而天加思茂特採用的磁浮技術，零件之間無直接接觸，不再產生摩擦，亦不需要添加機油，可以發揮空調的效率，降低能源耗損。

▲ T-Class系列無油冷水機的機組效率高，啟動電流低至2A，可以避開極端電流消耗，繞過峰值電價，降低20%至50%的能源消耗。

度身訂造方案 綠色基金便利業主



天加思茂特的母公司天加集團是一間綜合企業，亦為天加思茂特帶來眾多優勢。集團在供應端，提供地熱發電、生物發電等環保發電方案，在應用側亦有包括冷水機在內的多種產品，將用電效能提升。

李在德表示，香港是一個相對成熟的城市，在供電已經有所規劃，所以集中在商業減碳節能方案。「我們可因應客戶的成本、目標，提供適合的方案。我們可以為追求極致節能的客戶提供從冷水機、冷卻塔、風櫃、出風末端等一系列配套產品；亦可以為客戶提供合符經濟原則的局部改造方案，優化空調節能減碳效能。」此外，天加思茂特亦提供綠色基金方案，由天加思茂特提供技術支援，承諾節約指定百分比的電量，業主可以在不需要投入資金的情況下，更換相關系統。在回收期所節省的電量，就用來攤分更換系統的成本及資金方的利潤。

展望未來，天加思茂特的願景是在「低碳」、「Green」、「Clean」方面成為全球領先企業，並希望將大眾的生活水平提高。「我們的空調方案亦包括出風末端，能夠加入空氣過濾、淨化功能，應付家用以至醫療級別的要求。」他續指，未來憑着母公司的優勢，期望可以為內地以至東南亞地區，提供從供電側到用電側、工商應用以至家庭式應用的全方位節能減碳方案。



香港經濟日報企業大獎2023網站：bit.ly/HKET_Excellence_Awards



(特約)