新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 置業家居 2023/07/22 分享： 分享： 【分析】金管局於月初放寬按揭成數，令樓價$1,500萬物業亦可承造7成按揭，目標為推動換樓市場，雖然有關措施推出後，二手中上價屋苑成交量未見大幅攀升，但一手市場明顯受惠，首半個月成交量，已高於上月同期 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 今日 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 今日 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 今日 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 你可能感興趣 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 今日 01:00 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 今日 01:00 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 今日 01:00 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 最新專欄文章 更多 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 今日 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 今日 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 今日 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 獨家 - 專訪光大財富伍禮賢：恒指第三季有望重回20800點 2023/07/17 專訪光大財富伍禮賢：恒指第三季有望重回20800點 兩大因素改善 助科網股翻身 2023/07/17 兩大因素改善 助科網股翻身 一手市場 銀行 二手市場