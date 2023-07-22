新盤市價推兼優惠多 二手續捱打

【分析】金管局於月初放寬按揭成數，令樓價$1,500萬物業亦可承造7成按揭，目標為推動換樓市場，雖然有關措施推出後，二手中上價屋苑成交量未見大幅攀升，但一手市場明顯受惠，首半個月成交量，已高於上月同期

...