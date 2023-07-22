提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 置業家居 2023/07/22 分享： 分享： 【戶型解構】親海駅II位處東源街15號，由3座住宅大廈組成，分別為第2A座、第2B座及第3座，合共提供658伙，間隔由開放式至3房套連儲物室，實用面積介乎210至723平方呎，預計關鍵日期為2025年 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 今日 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 今日 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 今日 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 你可能感興趣 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 今日 01:00 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 今日 01:00 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 今日 01:00 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 最新專欄文章 更多 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 今日 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 今日 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 今日 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 獨家 - 專訪光大財富伍禮賢：恒指第三季有望重回20800點 2023/07/17 專訪光大財富伍禮賢：恒指第三季有望重回20800點 兩大因素改善 助科網股翻身 2023/07/17 兩大因素改善 助科網股翻身 一手市場