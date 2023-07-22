提供開放式至3房套 不設露台及工作平台

【戶型解構】親海駅II位處東源街15號，由3座住宅大廈組成，分別為第2A座、第2B座及第3座，合共提供658伙，間隔由開放式至3房套連儲物室，實用面積介乎210至723平方呎，預計關鍵日期為2025年

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