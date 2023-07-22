油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 置業家居 2023/07/22 分享： 分享： 【同區新供應】油塘區過往屬傳統工業區，區內工廠林立，但隨着本港工業式微，加上區內近年多個新盤落成，使該區面貌不斷轉變，近年就接連有工廠改建為新式住宅，加上同區亦有多個住宅項目準備上馬，可望提供約萬伙新 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 今日 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 今日 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 今日 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 你可能感興趣 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 今日 01:00 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 今日 01:00 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 今日 01:00 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 最新專欄文章 更多 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 今日 親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 今日 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 今日 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 獨家 - 專訪光大財富伍禮賢：恒指第三季有望重回20800點 2023/07/17 專訪光大財富伍禮賢：恒指第三季有望重回20800點 兩大因素改善 助科網股翻身 2023/07/17 兩大因素改善 助科網股翻身 油塘 一手市場