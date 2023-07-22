油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應

【同區新供應】油塘區過往屬傳統工業區，區內工廠林立，但隨着本港工業式微，加上區內近年多個新盤落成，使該區面貌不斷轉變，近年就接連有工廠改建為新式住宅，加上同區亦有多個住宅項目準備上馬，可望提供約萬伙新

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