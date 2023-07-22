親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓

政府放寬住宅按揭成數，有助推動換樓鏈，市區新盤紛趁勢出擊，其中，油塘親海駅II最快下周開放示範單位，短期內開價，而項目自推出後，頻錄準買家查詢，令同區一帶二手睇樓量急挫，交投量呈低位徘徊。

長實營業部首

...