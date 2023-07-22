親海駅II將推搶焦點 九龍東一帶二手受壓 置業家居 2023/07/22 分享： 分享： 政府放寬住宅按揭成數，有助推動換樓鏈，市區新盤紛趁勢出擊，其中，油塘親海駅II最快下周開放示範單位，短期內開價，而項目自推出後，頻錄準買家查詢，令同區一帶二手睇樓量急挫，交投量呈低位徘徊。 長實營業部首 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 封面故事 相關文章 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 今日 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 今日 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 今日 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 你可能感興趣 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 今日 01:00 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 今日 01:00 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 今日 01:00 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 最新專欄文章 更多 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 今日 油塘轉型至新晉住宅區 提供約萬伙供應 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 今日 提供開放式至3房套 不設露台及工作平台 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 今日 新盤市價推兼優惠多 二手續捱打 獨家 - 專訪光大財富伍禮賢：恒指第三季有望重回20800點 2023/07/17 專訪光大財富伍禮賢：恒指第三季有望重回20800點 兩大因素改善 助科網股翻身 2023/07/17 兩大因素改善 助科網股翻身 放盤 一手市場 二手市場 油塘 麗港城 海傲灣 鯉灣天下 凱滙