紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH主打1房 8月貼市價推 置業家居 2023/07/22 分享： 分享： 市區項目接連推出，由恒地發展的紅磡必嘉坊系列，其3期於周四（20日）命名為BAKER CIRCLE‧GREENWICH，提供278伙，主打1房戶，最快下周公布樓書。 恒基物業代理營業（一）部總經理林達民 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 啟德MONACO ONE 及 MONACO MARINE賽車主題會所 融合超級遊艇概念 今日 啟德MONACO ONE 及 MONACO MARINE賽車主題會所 融合超級遊艇概念 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 2023/07/15 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙 2023/07/15 油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙 黃竹坑海盈山先推4A期涉432伙 定價參考南區豪宅 2023/07/01 黃竹坑海盈山先推4A期涉432伙 定價參考南區豪宅 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 2023/06/10 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 必嘉坊 THE HOLBORN 恒基 一手市場 會德豐地產 MONACO ONE MONACO MARINE