啟德MONACO ONE 及 MONACO MARINE賽車主題會所 融合超級遊艇概念 置業家居 2023/07/22 分享： 分享： 由會德豐地產發展的啟德MONACO ONE及MONACO MARINE的住客會所，早前開放現樓住客會所，並用上賽車和超級遊艇會所概念，會所以世界級摩納哥著名盛事Grand Prix一級方程式大獎賽為主 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH主打1房 8月貼市價推 今日 紅磡BAKER CIRCLE‧ GREENWICH主打1房 8月貼市價推 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 2023/07/15 洪水橋拓核心商務區 帶挈區內樓價看俏 油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙 2023/07/15 油塘親海駅II最快下周開價 首批不少於132伙 黃竹坑海盈山先推4A期涉432伙 定價參考南區豪宅 2023/07/01 黃竹坑海盈山先推4A期涉432伙 定價參考南區豪宅 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 2023/06/10 元朗滙都I已獲批售樓紙 最快本月發售 必嘉坊 THE HOLBORN 恒基 一手市場 會德豐地產 MONACO ONE MONACO MARINE