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啟德MONACO ONE 及 MONACO MARINE賽車主題會所 融合超級遊艇概念

置業家居 2023/07/22

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由會德豐地產發展的啟德MONACO ONE及MONACO MARINE的住客會所，早前開放現樓住客會所，並用上賽車和超級遊艇會所概念，會所以世界級摩納哥著名盛事Grand Prix一級方程式大獎賽為主

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欄名 : 新盤速遞

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