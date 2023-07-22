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放寬按揭成數 可借上限未必增加

置業家居 2023/07/22

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7月初金管局宣布放寬銀行按揭成數，同日按揭證券公司也提高了按保計劃的樓價適用範圍。不少人可能以為，按揭成數上限調整，代表準買家可以增加借款額，有利於刺激樓市。但嚴格來說，以上理解並不完全正確。以「最高可借樓債」為標準，其實「放寬按揭」前後，準買家可借的金額是否會有增加，除了要看成數，也要看收入。

一般人聽到「按揭成數放寬」，第一個反應應該是：既然按揭成數增加，每位準買家可借的樓按金額自然上升。但「最高可借成數」與「最高可借金額」並不是同一件事。以上說的不是文字遊戲，因為申請按揭的供款與入息比例、壓力測試要求並沒有調整。

壓測標準不變 須視借款人收入

假設陳先生月入$5萬、沒有其他債務，以現時樓按利率5厘、還款期30年計，在7月7日之前，他可借的樓按金額上限約是$5,283,652、每月還款為$23,726，佔月入的47.45%。「放寬按揭」之後，他可借的樓按金額上限仍是$528.3萬，完全沒有變化。

在風險管理的角度來說，以上情況是完全合理的。入息比率及壓測的初衷，就是要確保樓按申請人有一定的償還能力。而借款人可負擔多少，尺度自然是樓按的金額。在收入、還款年期、利率都不變的情況下，可借的額度自然沒有改變。

首期較少買家可受惠新措施

那甚麼人會因為按揭成數放寬而受惠？同樣是月入$5萬的陳先生、如果他本來計劃購買約$754萬的物業，但標準按揭成數6成的限制下，雖然在壓測之下，他的負擔能力上限是$528萬，但他只可借樓價的6成，即$452萬。如果他沒有約$302萬的資金作首期，他即使有能力負擔約$528萬的樓按，他也不能入市。但在放寬按揭成數之後，他便可以透過7成按揭、以較少的首期購買心水單位。

以上例子在一定程度上解釋了，為甚麼放寬按揭成數，但樓市似乎未見受到即時刺激—即使放寬按揭成數，準買家可借用的按揭金額是否會增加，視乎眾多因素而定。因為壓測標準不變，很多情況下，準買家並不會因為按揭成數的放寬，而可以把借款額增加。好消息是，那也代表在正常情況下，即使按揭成數上調，借款人也有基本的償還能力。

「放寬按揭」後，準買家可借的金額是否會有增加，除了要看按揭成數，也要看借款人的收入。

撰文 : 葉敬誠 按計劃有限公司執行董事

欄名 : 樓市講場

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