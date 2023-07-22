吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳 置業家居 2023/07/22 分享： 分享： 馬來西亞吉隆坡一帶經濟發展日漸蓬勃，加上樓價較低水，吸引各地人才前赴發展及定居。是次介紹鄰近使館區及敦拉薩國際貿易中心（TRX）的現樓住宅項目Eaton Residences，備有632伙，戶型多元， ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場 2023/07/15 倫敦Hayes Village半小時到市中心 1房$362.5萬入場 悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場 2023/07/08 悉尼Downtown鄰近多優質學校 開放式$292.5萬入場 墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障 2023/07/01 墨爾本Flagstaff Hill比鄰CBD 已屆現樓 首2年享5厘租金保障 倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗 2023/06/24 倫敦Chelsea Barracks—2 Mulberry Square連泳池聯排別墅 家中享高級水療體驗 悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起 2023/06/17 悉尼The Bryson 鄰近鐵路站及商場 2房入場費$645萬起 馬來西亞 吉隆坡 海外物業 中原地產