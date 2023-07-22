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吉隆坡Eaton Residences 1房$207萬起 鄰近使館區 租賃潛力佳

置業家居 2023/07/22

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馬來西亞吉隆坡一帶經濟發展日漸蓬勃，加上樓價較低水，吸引各地人才前赴發展及定居。是次介紹鄰近使館區及敦拉薩國際貿易中心（TRX）的現樓住宅項目Eaton Residences，備有632伙，戶型多元，

...

欄名 : 海外置業

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馬來西亞 吉隆坡 海外物業 中原地產

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