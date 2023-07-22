法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】

【升級再造推介】啤酒副產品可轉化成為再生燃料之餘，亦可升級再造成為潮流傢俬。由法國instead mobilier開發的同名吧凳，是首批以回收啤酒釀造穀物製成的傢俬，適合室內使用。官方表示，每張吧凳的

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