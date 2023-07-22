法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 置業家居 2023/07/22 分享： 分享： 【升級再造推介】啤酒副產品可轉化成為再生燃料之餘，亦可升級再造成為潮流傢俬。由法國instead mobilier開發的同名吧凳，是首批以回收啤酒釀造穀物製成的傢俬，適合室內使用。官方表示，每張吧凳的 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 升級再造 永續創作理念 今日 升級再造 永續創作理念 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 今日 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 今日 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 今日 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 今日 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 你可能感興趣 升級再造 永續創作理念 今日 01:00 升級再造 永續創作理念 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 今日 01:00 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 今日 01:00 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 最新專欄文章 更多 升級再造 永續創作理念 今日 升級再造 永續創作理念 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 今日 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 今日 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 今日 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 今日 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 裝修設計 家具