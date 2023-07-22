法國A4 回收舊傢俬【推介二】

【升級再造推介】由巴黎原創品牌Komut推出的A4傢俬系列，設計意念是每件傢俬，猶如一張張紙打印出來。整個系列主要涵蓋茶几、矮凳、餐椅、臥椅及雜誌架等，原材料主要來自舊傢俬、剩餘工業材料及品牌於生產過

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