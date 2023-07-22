法國A4 回收舊傢俬【推介二】 置業家居 2023/07/22 分享： 分享： 【升級再造推介】由巴黎原創品牌Komut推出的A4傢俬系列，設計意念是每件傢俬，猶如一張張紙打印出來。整個系列主要涵蓋茶几、矮凳、餐椅、臥椅及雜誌架等，原材料主要來自舊傢俬、剩餘工業材料及品牌於生產過 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 升級再造 永續創作理念 今日 升級再造 永續創作理念 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 今日 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 今日 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 今日 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 今日 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 你可能感興趣 升級再造 永續創作理念 今日 01:00 升級再造 永續創作理念 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 今日 01:00 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 今日 01:00 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 最新專欄文章 更多 升級再造 永續創作理念 今日 升級再造 永續創作理念 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 今日 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 今日 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 今日 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 今日 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 家具 消費資訊 裝修設計