法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】

【升級再造推介】法國環保設計品牌Camif，幾乎所有物料也是回收後升級再造（例如以海中捕撈的塑料製成梳化布料）。以氣氛燈Blandine為例，75%屬回收物料，再混合藍白色再生樹脂及0.5%顏料，製成

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