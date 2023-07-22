法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 置業家居 2023/07/22 分享： 分享： 【升級再造推介】法國環保設計品牌Camif，幾乎所有物料也是回收後升級再造（例如以海中捕撈的塑料製成梳化布料）。以氣氛燈Blandine為例，75%屬回收物料，再混合藍白色再生樹脂及0.5%顏料，製成 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 升級再造 永續創作理念 今日 升級再造 永續創作理念 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 今日 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 今日 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 今日 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 今日 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 你可能感興趣 升級再造 永續創作理念 今日 01:00 升級再造 永續創作理念 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 今日 01:00 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 今日 01:00 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 最新專欄文章 更多 升級再造 永續創作理念 今日 升級再造 永續創作理念 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 今日 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 今日 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 今日 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 今日 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 家具 消費資訊 裝修設計