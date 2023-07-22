法國RePulp 回收橙皮【推介四】

【升級再造推介】法國橙汁的產量，全球排名第三！然而，搾汁後的橙皮及橙核再無價值。官方估計，橙汁在生產過程中，至少50%成份被浪費，廢物量更高達12,000噸（整個歐洲為300萬噸）。由法國企業家

...