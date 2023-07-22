升級再造 永續創作理念 置業家居 2023/07/22 分享： 分享： 可永續的傢俬系列Wire、可雙向調節室溫的傢俬Table Climatique，在極端天氣下大派用場。今期壓軸介紹由回收啤酒釀造穀物製成的吧凳Komut、由回收擋風玻璃（及玻璃窗）再造的氣氛燈 ... 【2023書展早鳥訂閱３重賞】至低價＋現金賞＋禮品！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會！立即訂閱成為我們的訂戶！ 欄名 : 家居頭條 相關文章 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 今日 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 今日 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 今日 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 今日 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 今日 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 你可能感興趣 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 今日 01:00 法國Table Climatique 長枱可調節室溫【推介二】 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 今日 01:00 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 今日 01:00 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 最新專欄文章 更多 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 今日 法國Ostrea 回收貝殼【推介五】 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 今日 法國RePulp 回收橙皮【推介四】 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 今日 法國Blandine 回收擋風玻璃【推介三】 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 今日 法國A4 回收舊傢俬【推介二】 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 今日 法國Mobilier吧凳 回收啤酒釀造穀物【推介一】 極端天氣 天氣 歐元 裝修設計 家具