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中企槓桿改善 惟低增長削還款能力

評論 2023/07/22

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企業表現無法脫離宏觀趨勢的影響，中國經濟雖然經歷了周期性反彈、已經走出疫情低谷，但迄今為止的復甦相較預期仍然偏弱，一些結構性挑戰正在為潛在增長造成壓力。對於企業部門而言，經濟復甦有限、未來的高度不確定性，包括與美國的戰略競爭升級以及通縮壓力，都會帶來更多阻力。

在《法國外貿銀行2023年中國企業監測》系列報告中，我們分析了3,000家中國企業和3,000家全球企業的情況，從影響中國企業健康的宏觀因素，到中國企業相較於全球同業的表現。在不斷演變的趨勢中，經濟資料與企業資料結合能夠更好地為我們提供參考，對於政策制定者、企業和投資者捕捉機遇、管理風險和制定戰略都十分重要。

政策空間料有限 成本難轉嫁

除了經濟增長放緩外，政府的負債擔憂也意味着財政刺激的空間有限。資產負債表出現衰退的早期迹象值得關注，這是市場信心疲軟和監管快速變化的結果。日本在上世紀90年代曾經歷這樣的困境，企業和家庭對未來不確定，選擇減少消費和投資、轉而償還債務和去槓桿。不過，監管壓力較小的行業可能會獲得更多政府的支援和補貼。

從外部來看，中國的低通脹環境意味着企業收入不會像全球同業增長得那麼快，大部分中國企業也很難將成本轉嫁給消費者。地緣政治依然是目前最大的風險，特別是全球更加關注供應鏈安全和「去風險」議題的情況下，例如美國主導和多國參與的晶片禁令和通脹削減法案，這為中國企業的前景蒙上了一層陰影。

中國經濟和企業部門面臨的挑戰和結構性變化，導致市場正在重新評估與中國相關的資產。投資者無法規避政策風險，也沒有足夠的信心支撑，收益率差距導致債券市場出現持續拋售。

地緣政治風險大 前景添變數

2021年至2023年第一季，中國和全球企業面臨不同的挑戰。中國方面，去槓桿和低利率環境支撑着整體企業健康情況，但收入下降抵消了債務改善帶來的積極影響，導致企業還款能力減弱。相比之下，全球企業雖然面臨利率上升的壓力，但收入依然可觀。以利息覆蓋率（EBITDA/利息支出）來衡量，中國企業的還款能力從7倍減少到5.9倍，而全球企業從11.1倍上升至11.8倍。

資本回報率降 呈結構性趨勢

資本效率方面，中國的資本回報率（ROC）也出現下降，而且似乎是一種結構性趨勢。資本回報率降低，加上國內需求疲軟和地緣政治的不確定性，也許可以解釋為何中國企業的資本支出增速下滑，從2021年的20%下降至2023年一季度的僅1%。

隨着通縮和地緣政治風險日益凸顯，當前去槓桿並且收入增速、利潤率和資本支出下降的情況下，可能會使得收入和信心進一步呈現下降趨勢。疫情創傷和監管收緊對於企業和家庭情緒的影響是長期的。如果企業收入放緩不僅是周期性下行、信用兩極分化變得更加明顯，那麼這種趨勢可能會對中國企業的還款能力造成負面影響。盡管利率可能會進一步下調，但市場對於中國企業的擔憂可能增加，例如企業無法像過去那樣實現快速的收入增長、資本回報率低等，這將對宏觀和企業層面都會產生影響。

作者認為，中國去槓桿和低利率環境支撑着整體企業健康情況，但收入下降抵消了債務改善帶來的積極影響，導致企業還款能力減弱。（路透社資料圖片）

撰文 : 艾西亞（Alicia García Herrero） 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家

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